İktidar ekonomiyi de yönetemiyor

Metropoll'ün 'Türkiye'nin Nabzı Ekim 2021' anketine göre halkın yüzde 80.6'sı ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor.

Ekonominin iyi yönetildiğini düşünenlerin oranı yüzde 16.3. Araştırmaya katılanların yüzde 3.1'i 'Fikrim yok/cevap yok' seçeneğini işaretledi. Gazete Duvar'ın haberine göre, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AKP ve MHP seçmeni de ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. Saadet Partililerin ise yüzde 100'ü ekonominin kötü yönetildiği görüşünde. Araştırmanın sonuçlarna göre, AKP seçmeni: Ekonominin iyi yönetildiğini düşünüyorum: 33.7. Ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyorum: 61.4, Fikrim yok/Cevap yok: 4.9 cevabını verdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 125

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.