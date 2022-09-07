İktidar eriyor, muhalefet duruyor

KONDA Yönetim Kurulu Üyesi ve yazar Ağırdır, “Yapılan anketlere baktığımda gördüğüm şey şudur; İktidar kaybetmeye devam ediyor. Ama o kaybediş yavaşlamış durumda. Belli bir eşikte direniyor. Muhalefet ciddi bir sıçrama yapmış değil. Oranlarda yüzde 45 muhalefet, yüzde 40 iktidar diyebiliriz” açıklamasında bulundu.

Türkiye seçim atmosferine girerken, anket çalışmaları da yoğunlaştı. Habertürk’te yayınlanan Teke Tek programına katılan KONDA’nın eski Genel Müdürü Bekir Ağırdır, Fatih Altaylı’nın sorularını cevapladı. Ağırdır, “Yapılan anketlere baktığımda gördüğüm şey şudur; İktidar kaybetmeye devam ediyor. Ama o kaybediş yavaşlamış durumda. Belli bir eşikte direniyor. Muhalefet ciddi bir sıçrama yapmış değil. Oranlarda yüzde 45 muhalefet, yüzde 40 iktidar diyebiliriz” açıklamasında bulundu. Haber Merkezi

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