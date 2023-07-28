İktidar, israfını fakirlere ödetiyor

Ekonomist Prof. Dr. Mustafa Durmuş, ekonomi gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi. Durmuş, “AKP-MHP iktidarı zengini ve emek dışı servet edinenleri vergilendirmek yerine emekçileri, yoksul halkı vergilendirmeyi tercih ediyor. Bu da hem vergi adaletsizliğini, hem gelir dağılımı adaletsizliğini, hem de yoksulluğu daha da artırıyor” dedi.

Ekonomist Prof. Dr. Mustafa Durmuş ekonomi gündemini Yeni Asya’ya değerlendirdi. Durmuş “Bütçe açığını artıran sadece depremin neden olduğu yıkım, ekonomik kriz, yüksek enflasyon değil, aynı zamanda iktidar blokunun bir süredir otoriterleşme yönündeki adımları ve 2017 yılından bu yana inşa ettiği antidemokratik rejimdir” dedi.

ÜLKEDE KAMU MALİYE KRİZİ YAŞANIYOR

Meclise yaşanan depremleri gerekçe gösterilerek getirilen ek bütçe ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen borçlandırma yetkisi hakkında konuşan Durmuş konuya ilişkin şunları kaydetti: “Bilindiği gibi ‘bütçenin uygulanması aşamasında kamu idarelerine tahsis edilmiş olan ödenekler yetersiz kaldığında’ ya da ‘öngörülemeyen birtakım harcamalar gündeme geldiğinde’ ek bütçeler hazırlanabiliyor. Nitekim Türkiye’de 1995-2004 tarihleri arasında belli kalemlere ek ödenek konulması biçiminde toplam 8 adet ek bütçe çıkartıldı. Ek bütçeler tıpkı normal bütçede olduğu gibi, kanun teklifi ile hazırlanmak ve bu ödeneklerin gelir karşılığı bu kanun teklifinde mutlaka gösterilmek durumunda. Ancak büyük çaptaki ek bütçelere son 2 yıldır rastlıyoruz. Öyle ki 2022 yılında o yıl bütçesinin %62’sine yakın büyüklüğünde bir ek bütçe hazırlandı ve kullanıldı. Böylece geçen yılki ödeneklere toplamda 1,1 trilyon TL eklendi ve toplam bütçe yaklaşık 2,75 trilyon TL civarında gerçekleşti. Bunun finansmanının çok büyük bir kısmı da vergi gelirlerindeki artışlarla karşılandı. Kısaca vergi mükelleflerinin sırtına yeni yükler bindirildi. Bu yılki ek bütçe ise yaklaşık 1,120 trilyon TL. Dolayısıyla mevcut 2023 bütçesi 4,5 trilyon TL olduğundan ek bütçe görünürde %25’lik bir artış getiriyor. Ancak bu da yetmeyecektir, bu nedenle Cumhurbaşkanına torba kanun ile yasalara aykırı bir biçimde, 3 kat borçlanma yetkisi verildi. Cumhurbaşkanı bu yıl 2,2 trilyon TL’ye kadar borçlanabilecek. İki yıl üst üste ciddi boyutta ek bütçe yapılması sadece 6 Şubat depremlerinin neden olduğu sorunlarla açıklanamaz. Bu aslında ülkede bir kamu maliyesi krizini yaşandığını gösteriyor. Zira ek bütçede depremle mücadele için ayrılan ödenek miktarı yaklaşık 483 milyar TL. Yani ek bütçenin %43’ünü oluşturuyor. Kalan 637 milyar TL ise diğer bakanlıklara ve kurumlara ayrılmış, yani deprem ile ilgisi yok. Keza bu ek bütçede personel giderleri için hiç kaynak ayrılmamış, oysa kamu emekçilerinin maaşlarına zam yapıldı. Dolayısıyla toplamda 600 milyar TL’lik bir ödenek ek bütçede gösterilmemiş. Bu bütçe açığını düşük göstermek ve sıcak para temini için ‘mali disiplini koruyoruz’ imajı vermek için yapılmış gibi duruyor. Dolayısıyla bu yıl ilave olarak yapılacak harcama miktarı 1,120 trilyon TL’nin üzerine çıkacaktır. Kaldı ki tekrar hızlı bir biçimde artan enflasyon, döviz kuru ve yaklaşan yerel yönetim seçimleri gerçek ek bütçenin kanunlaşandan çok daha fazla olacağını gösteriyor. Buradaki diğer bir sorun bu harcamaların nasıl finanse edileceği sorunudur. Bu bağlamda, öncelikle yasalaşan ek bütçedeki ödeneklerin nasıl finanse edileceğine bakalım. Kanuna göre, 1,150 trilyon TL’lik vergi toplanacak. Yani ek bütçe vergilerle finanse edilecek. Ama bu vergilerin sadece %32’si (369,5 milyar TL) gelir ve kazançlar üzerinden alınırken, %59’u (673,7 milyar TL) dâhilde alınan mal ve hizmet vergilerinden oluşacak. Bunlar da büyük ölçüde KDV ve ÖTV artışlarından sağlanacak. Yani ek bütçe %80 oranında emekçilerden alınan vergilerle finanse edilecek. KDV’nin payının %28 ve ÖTV’nin payının %27 olması öngörülüyor. Bu da aslında aynı torba kanunla KDV oranlarının neden 2 şer puan artırılarak %10 ve %20’ye yükseltildiğini ve petrolden alınan ÖTV ve KDV artışlarıyla petrolün en az %21 oranında zamlandığını ve ardından neden bu zamların kesintisiz bir biçimde sürdürüldüğünü ortaya koyuyor.”

AKP-MHP İKTİDARI EMEKÇİLERİ VE YOKSUL HALKI VERGİLENDİRMEYİ TERCİH EDİYOR

Geçen yıl olduğu gibi 2023 ve 2024 yıllarında da iktidar blokunun bütçe açıklarını borçlanma yetkisiyle ve para basarak karşılayacağını ifade eden Durmuş vergi artışları ve ekonomi tablosu ile ilgili şunları söyledi: “Bu durumda MTV’ye ayrı bir parantez açmak lazım. Sanki serveti vergilendiriyormuş gibi görünse de bugün ortalama yurttaşımızın bir binek aracı mevcut. Şimdi bunlara bu yıl ilave MTV ödettirilecek olması çok büyük bir haksızlık. Zira bu ilave vergi zenginlerin binek araçlarıyla sınırlı tutulmamış, tüm halka yayılmış durumda. Zaten akaryakıt zamlarıyla bunalan halk bir de ilave MTV’yi ödemekte çok zorlanacak. KDV ve ÖTV gibi vergiler ise ödeyenlerin gelirlerine bakılmaksızın herkesten aynı oranda ya da miktarda alındığı için bu verginin yükü asıl olarak düşük gelirlilerde kalır. Bu yüzden bizler böyle dolaylı vergileri ‘adaletsiz vergiler’ olarak nitelendiririz. Ama iktidarlar işin kolayına kaçarak, tabanı yani mükellef sayısı çok fazla olan böyle dolaylı vergilere yüklenirler. Oysa bunu yapmadan önce vergi tahsilatlarını hızlandırabilirler ya da bu yıl alınmayacağı ilan edilen ve çok büyük bir kısmı sermaye sahiplerine ve zenginlere sunulan vergi istisnası, muafiyeti ve indirimi biçimindeki toplam 994 milyar TL’lik vergi teşvikinden vazgeçip, bu vergileri toplayabilirler. Ama AKP-MHP iktidarı zengini ve emek dışı servet edinenleri vergilendirmek yerine emekçileri, yoksul halkı vergilendirmeyi tercih ediyor. Bu da hem vergi adaletsizliğini, hem gelir dağılımı adaletsizliğini, hem de yoksulluğu daha da artırıyor. Borçlanma yetkisine gelince, az önce de vurguladığımız gibi kanunlaşan ek bütçenin öngördüğünden çok daha fazla bir bütçe açığı olacak bu yıl. Bunun biz 1,5 trilyon TL ile 1,7 trilyon TL arasında olabileceğini öngörüyoruz. Yapılan düzenleme ile, 4749 sayılı kanun çerçevesinde mevcut genel bütçe açığı olan 661 milyar TL’yi iki kez %5’erlik artışlarla 729 milyar TL’ye çıkartacak olan yetki aşılıyor ve Cumhurbaşkanına bu açığın üç katına kadar borçlanabilme yetkisi yani 2,181 milyar TL’lik bir borçlanma yetkisi veriliyor. Bu Anayasaya da, ilgili yasaya da aykırı bir yetki. Böyle büyük çaptaki bir borçlanma bankalardan yapılacak ve kuşkusuz bu da yükselen faiz oranları altında ve muhtemelen daha yüksek faizlerle yapılacak. Böylece bankalara daha fazla kaynak aktarılacak. Alınan bu borçlarla finanse edilecek harcamalarınsa daha da otoriterleşme, yerel yönetim seçimlerinin iktidar blokunca kazanılması, militarizmin yükseltilmesi ve savaşların finansmanı için kullanılabileceği endişesi mevcut. Keza torba yasa ile Haziran ayı itibariyle geri ödemesi 170-190 milyar TL’yi bulan ve toplamda 2,3 trilyon TL’lik bir büyüklüğe erişen KKM ödemelerinin Hazineden alınıp Merkez Bankasına verilmesi, Merkez Bankasının ‘kısa vadeli avans’ olarak da tabir edilen karşılıksız para basması ile sonuçlanabilecek. Böyle bir emisyonun enflasyonu daha da tırmandıracağı açık. Nitekim artık birçok yerli ve yabancı iktisatçı kuruluş ve iktisatçı bu yıl resmi enflasyonun %60’ın üzerinde olacağını öngörüyor. Ağır vergiler, borçlanma ve emisyon hem doğrudan, hem de neden olacağı enflasyon artışıyla halkı iyice yoksullaştıracak.”

İKTİDAR LÜKSE, ŞATAFATA DAYALI İSRAFÇI HARCAMALARININ YÜKÜNÜ HALKIN ÜZERİNE BİNDİRİYOR

Prof. Mustafa Durmuş, iktidarın israf boyutundaki harcamalarını devam ettirirken yükü her geçen gün daha da fakirleşen kitleye yüklemesi hakkında, “İktidar bloku düstur olarak kabul ettiği neoliberalizme uygun bir biçimde yaptığı verimli olmayan, lükse, şatafata dayalı israfçı harcamalarının yükünü halktan daha ağır vergiler alma yolu ve para basma gibi araçlarla halkın üzerine bindiriyor. Bu da onun aslında ‘garip gurebanın ya da fakir fukaranın değil’, seçilmiş zenginlerin, özellikle de kendine yakın sermaye gruplarının iktidarı olduğunu gösteriyor. Zaten son yıllarda hem gelir, hem de servet dağılımının özellikle de adaletsiz vergilerle zenginler lehine, yoksullar aleyhine daha da bozulmuş olması bunun bir göstergesi” dedi.

BÜTÇE AÇIĞININ SEBEBİ İKTİDARIN OTORİTERLEŞME ADIMLARI VE İNŞA ETTİĞİ ANTİDEMOKRATİK REJİMDİR



Prof. Durmuş şöyle devam etti: “Bütçe açığını artıran sadece depremin neden olduğu yıkım, ekonomik kriz, yüksek enflasyon değil, aynı zamanda iktidar blokunun bir süredir otoriterleşme yönündeki adımları ve 2017 yılından bu yana inşa ettiği antidemokratik rejim. Bu rejimde iç ve dış güvenlik harcamalarına ayrılan kaynakların, yandaş akraba sermaye grupları eliyle büyütülen savunma sanayii sektörüne verilen teşviklerin payı da söz konusu. Bu yüzden de bütçe açığının radikal bir biçimde azaltılmasının yolu faturanın halka kesilmesinden değil, israf niteliğindeki harcamaların yanı sıra abartılı iç ve dış güvenlik harcamalarından, faizciye ve sermayeye kaynak aktarılmasından vazgeçilmesinden ve artan oranlı servet vergileri gibi sadece çok zenginden alınan vergilerin hayata geçirilmesinden geçiyor.”

İSTANBUL - SÜMEYYE IŞIKÇI