İktidar, Suriye için vicdan muhasebesi yapsın

Saadet Partisi Sözcüsü Birol Aydın, Suriye’de yaşanan iç savaşın 10. Yıldönümüyle ilgili yaptığı açıklamada, Suriye’de ortaya çıkan tabloya sebep olan bölgesel ve küresel aktörler ellerini başlarının arasına alıp düşünmek zorunda olduğunu belirterek, “İslâm ülkeleri başta olmak üzere, bütün insanlık artık akan bu kan ve gözyaşının durması için bir araya gelmek ve ellerini taşın altına koymak mecburiyetindedir” dedi.

Küresel ve emperyal güçlerin 10 yıldır yanı başımızda adım adım planlarını işletirken, Türkiye’de iş başında bulunanların bu vicdan muhasebesini çok daha derin ve çetin yapması elzem olduğunu ifade eden Birol Aydın, “Tam 10 yıldır atılması gereken hangi adımları atmadıklarını ve yapılmaması gerektiği halde hangi yanlış hamleleri yaptıklarını sorgulamaları gerekmektedir. Bugün Kosova’nın, Kudüs’e elçilik açacak olmasını en sert şekilde kınayan hükümet yetkililerinin, en az Kosova’nın bu kararı kadar, bir zamanlar büyük bir kıvançla ve her fırsatta dem vurulan BOP eşbaşkanlığı hayallerinin de yanlışlığını idrak etmiş olduklarını ümit ediyoruz” dedi. ACI TECRÜBELERDEN DERS ÇIKARILMALI “Başta Irak, ardından Libya ve son olarak da Suriye’nin tarumar edilmesine giden süreç boyunca ısrarla; ‘ABD ile ‘stratejik müttefik’ olduklarını” söyleyenlerin, bugün ‘Özgür Kudüs’e giden yolun, Suriye’nin bağımsızlığından geçtiğini hâlâ anlayamamış olma ihtimalini düşünmek dahi istemiyoruz!” diye açıklamasını sürdüren Aydın, “Artık yaşanılan acı hadise ve tecrübelerden gerekli dersler çıkarılmalı, bugün karşı karşıya kaldığımız vahim tablonun göz göre göre nasıl geldiğini iyi değerlendirmeliyiz. Zira; ‘Kendi doğumundan önce olanları bilmeyen, sürekli çocuk kalmaya mahkûmdur.’” şeklinde konuştu. Ankara - Recep Gören

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