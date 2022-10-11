ERDOĞAN’IN “YOLSUZLUKLARIN, RÜŞVETİN, YOKSULLUĞUN OLMAYACAĞI BİR TÜRKİYE’Yİ BİZ HALLEDERİZ” SÖZÜ TARTIŞILIYOR.

20 yıllık iktidarın getirdiği yer

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Onun hazırlığı içindeyiz" sözleri “20 yıllık AKP iktidarının Türkiye’yi getirdiği yerin itirafı” olarak değerlendiriliyor.

Rüşvet düzenini bitirmek zor

SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Erdoğan’ın sözlerine tepkisini sosyal medya hesabından yaptığı “20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabiî, işiniz zor. Vaktiniz de daralıyor, ama yine de kolaylıklar dilerim (!)” paylaşımıyla dile getirdi.

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İktidara gelince mi halledeceksiniz?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’ın “Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz” sözlerine sosyal medyadan tepki gösterdi.

Karamollaoğlu, “20 yıllık bir yolsuzluk ve rüşvet düzenini bitirmek kolay değil tabi, işiniz zor. Vaktiniz de daralıyor ama yine de kolaylıklar dilerim(!)” dedi. Öte yandan Saadet Partisi STK ve HİB 7. Bölge Başkanı Fesih Bozan, “Demek ki, ülkeyi yönetenler olarak, 20 yıllık süreçte yolsuzluk ve rüşveti meşru ve aleni hale getirdiğini, vatandaşı yoksullaştırdığını itiraf ediyor Yapabilseydiniz 20 yıldır zaten yapacaktınız. Ülkeye ve millete yapacağınız en büyük iyilik, yönetimi ehline teslim etmektir” ifadelerini kullandı.

Erdoğan: Hazırlık yapıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜGVA 5. Olağan Genel Kurulu ve 6. Gençlik Buluşması için İstanbul’da bulunan Sinan Erdem Spor Salonu’nun dışında toplanan vatandaşlara hitap etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: “Avrupa tutuştu nasıl ısınacağız diye. Elhamdülillah milletimiz için her şeyi hazırlamış vaziyetteyiz. Amacımız daha uygun fiyatlarla vatandaşımıza ulaştırma derdindeyiz. İnşallah aralık ayındaki yapılacak olan yeni değerlendirmelerle de asgari ücreti en uygun rakama çıkaracağız. Yolsuzlukların olmadığı, rüşvetin olmadığı, yoksulluğun olmayacağı bir Türkiye’yi biz hallederiz. Şu an itibarıyla onun hazırlığı içindeyiz.”

Haber Merkezi