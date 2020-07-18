İktidara oy verenler de umutsuz

İş insanı Kazım Bilgen, katıldığı ‘Ümit Zileli ile Ses Ver Türkiye’bir tv programında “AKP ve MHP seçmeninin yaklaşık % 15’i çok daha kötü durumdayız diyor yani lafla peynir gemisi yürümüyor” dedi.

Programda, İstanbul Ekonomi Araştırma’nın yayınladığı raporu değerlendiren ve soruları cevaplayan Kazım Bilgen, “8 alanda 10 yıl öncesine göre ne durumdayız diye halka sorulmuş. Sonuçlar çok ilginç. Adalet ve yargıda % 42,4, sağlıkta % 28,1, ekonomide % 48,2, insan haklarında % 40, 1, dış politika’da % 34, 1, geçim rahatlığında % 49,1, eğitimde % 42,6, demokraside % 38,4 oranında çok daha kötüye gittiğimizi söylemiş halkımız. Ancak ilginç tarafı, durumun kötü olduğunu görmemize ve söylememize rağmen AKP ve MHP seçmeninin yaklaşık % 15’i bu başlıkların neredeyse tamamına çok daha kötü durumdayız demiş. Yani artık bu partilere gönül verenler de vehameti dillendirmekten çekinmiyorlar” şeklinde konuştu. İstanbul - Yeni Asya

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