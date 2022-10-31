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31 EKİM 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İktidarı gençlerin oyu belirleyecek

31 Ekim 2022, Pazartesi 01:00
Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır, önümüzdeki seçimi oy kullanacak 20 milyon genç seçmenin belirleyeceğine dikkat çekerek siyasi partilere mesaj verdi.

Kamuoyu araştırmacısı Bekir Ağırdır, önümüzdeki seçimin popülist bir iktidardan demokratik yollarla kurtulma çabası olarak başarılı olunması halinde dünyaya ilham verici olacağını söyledi. Independent Türkçe’nin haberine göre Ağırdır, 62 milyon seçmenin 20 milyonunun genç olduğunu belirterek, “İktidarın gençlerden alabileceği en fazla oy üç, çok zorlasa dört milyon. Geri kalan muhalefete oy verebilecek durumda ama bunun olup olmayacağını muhalefet belirleyecek. Gençlerin sandığa gitmesi sonucu belirleyecek” dedi.

En büyük kopuş dindarlardan

Daha önce iktidara oy veren dindarlardan 10 puanlık bir kesimin koptuğunu söyleyen Ağırdır’ın Kürtlere dair de şöyle bir iddiası var: “İktidar Kürtlere helikopterden altın atsa ancak 10 seçmenden ikisinden oy alacak. Sekizinden oy alma şansı yok. Bu çok önemli çünkü 2010’de her 10 Kürt’ten beşi Ak Parti’ye oy veriyordu” Ağırdır, buna karşın muhalefetin seçimi kazanma yönündeki çalışmalarının da şu ana kadar yeterli olmadığını öne sürerek, “İktidarın kaybedeceği kesin ama muhalefetin kazanacağı kesin değil. İktidarın yüzde 20’de olsa kazanma şansı var. Eğer muhalefet bu seçimi kimlikler, partilerin ayrışması üzerinden değil de ülkenin geleceği üzerinden anlatabilirse bütün bu manipülasyonlar boşa çıkar” diyerek sözlerini bitirdi.

Kutuplaşma çok derin

Prof. Dr. Evren Balta, seçmenlerin olumsuz duygular besledikleri partileri tespit etmek için 2018, 2019 ve 2021’de yapılan araştırmalardan örnekler vererek şöyle dedi: 2018’de en fazla oy vermem denilen partilerden biri CHP iken 2021 yılında bu AK Parti öne geçti. 2018’de AK Parti’ye asla oy vermem diyenlerin oranı yüzde 25 iken bu 2021’de yüzde 40’a çıktı. Balta, asla oy vermem denilen parti sıralamasında HDP’nin yüzde 60’la ilk sırada olduğunu ancak 6’lı masayı oluşturan partilerden CHP seçmenleri arasında bu oranın Türkiye ortalamasının altında iken İYİ Parti’de ise MHP’ye yakın bir oranın çıktığını söyledi. Prof. Dr. Emre Erdoğan ise kutuplaşmaya dair yaptıkları bir araştırmada halkın yüzde 75’inin karşıtı olan partiye yakın bir komşu istemediğinin ortaya çıktığını öne sürdü.

Haber Merkezi

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