"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 ARALIK 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İktidarı sandık korkusu sardı

31 Aralık 2022, Cumartesi 15:18
Uzmanlar seçim sandığı yaklaştıkça, seçimi kaybedeceğini düşünen iktidarın daha önce karşı çıktığı düzenlemeleri yaptığına dikkat çekiyor.

Seçim itici etki

Prof. Dr. Aziz Çelik, iktidarın sandık sonucunun kendisi için riskli görmesinin sorunların çözümünde itici bir etki meydana getirdiğini kaydederek, “3 yıl öncesine kadar EYT'nin kesinlikle olmayacağını söylüyorlardı. Şimdi çözdük diyorlar. Seçimi garanti görse bence EYT konusunu gündeme getirmezdi” dedi.

HÜKÜMET TEDİRGİN

MAK Araştırma Şirketi Sahibi Mehmet Ali Kulat da hükümetin seçimi şu an kendisi için çok riskli gördüğünü vurgulayarak, “Bu riski azaltmak üzere peş peşe hamleler yaptı. Ülkenin çözüm bekleyen, kitlesel karşılığı olan sorunlarını bu şekilde çözmüş oluyorlar. Bu demokrasisi oturmuş ülkelerde görülmez” diye konuştu.

***

İktidarı sandık korkusu sardı

Seçim yaklaştıkça daha önce ilerleme kaydedilemeyen pek çok sorunun çözüm yoluna girdiğini ifade eden uzmanlar, iktidarın sandık sonucunu kendisi için riskli görmesinin sorunların çözümünde itici bir etki meydana getirdiğini kaydediyor.

 

Seçim yaklaştıkça daha önce ilerleme kaydedilemeyen pek çok sorun gündeme geldiği bilinir. Hele seçim iktidar açısından riskli ise daha da hızlı harekete geçilir. Uzmanlar, dünden bugüne Türkiye’de seçimlerin sorun çözmedeki etkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Aziz Çelik, seçimler kadar, iktidarın sandık sonucunun kendisi için riskli görmesinin sorunların çözümünde itici bir etki oluşturduğunu kaydederek, “Seçmenin gücü iktidar üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Seçimlerin böyle bir fonksiyonu var. 3 yıl öncesine kadar EYT’nin kesinlikle olmayacağını söylüyorlardı. Şimdi çözdük diyorlar. Bunu seçmenin gücüne ve toplumsal baskıya bağlıyorum. Seçimi garanti görse bence EYT konusunu gündeme getirmezdi” ifadelerini kullandı. 

Seçim ayarlı çözümler

MAK Araştırma Şirketi Sahibi Mehmet Ali Kulat da demokrasilerde başka ülkelerde de seçim öncesi Türkiye’ye benzeyen hamlelerin olduğunu aktararak, “Ama oturmuş demokrasilerde değil. Gelişmekte olan ülkelerde böyledir bu” yorumunu yaptı. Hükümetin seçimi şu an kendisi için çok riskli gördüğünü savunan Kulat, “Bu riski azaltmak üzere peş peşe hamleler yaptı. Kamuoyu araştırmacılarından ya da başka kanallardan aldıkları bilgiler ışığında ülkenin çözüm bekleyen, kitlesel karşılığı olan sorunlarını bu şekilde çözmüş oluyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Geçmiş iktidarlar döneminde de benzer durumların olduğunu söyleyen Kulat, bunların seçimlere etkisine dair şu iddiada bulundu:

Seçmen çok kararsız değil 

Bunların seçmeni etkileme oranı zannedildiği kadar yüksek değil. Seçmen çok kararsız değil özellikle bu dönemde. Eskiden seçimler daha sık yapıldığı için bunların etkisi  hissediliyordu. Seçmenlerin bir partiden başka partiye geçme davranışı yüksek görülüyordu. Ama bu sefer bir kere çok büyük bir kararsız oranı yok. İkincisi AKP’yle yolunu ayıran seçmen yine bir başka sağ parti diyebileceğimiz İYİ Parti’ye, Deva Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne, Yeniden Refah Partisi gibi partilere gitti. Bu seçmeni oradan getirmenizin tek başına ekonomiyle olması mümkün değil. Sosyal sorunlar da ekonomik sorunlar kadar önemli. Bu seçmen muhalefetin kazanabilir olma özelliğini görürse orada kalmaya devam eder.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 372
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Denizleri kirlettik

    İzmir'deki vinç kazasıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı

    İktidarı sandık korkusu sardı

    Bugün son gün: Ev hayvanlarının kimliklendirme ve kayıt işlemlerine dikkat!

    İzmir'deki vinç kazasında 2 kişinin daha cesedine ulaşıldı

    Türk-İş: Yoksulluk sınırı 26 bin 400 lirayı geçti

    Altına hücum

    EYT'lilere önemli uyarılar: 'Fırsatçılara dikkat!' - 'Resmi Gazetede Yayınlanacak Açıklamayı Bekleyin!'

    ABD'de 1 kişi, 20 kişinin donmaktan kurtarılmasına vesile oldu

    Aydın'da bir restorandaki 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili 10 kişi gözaltına alına alındı

    Biden’dan “iki devletli çözüm” uyarısı

    İzmir'deki vinç kazasında 4 kişi öldü, 2 kişi kayıp

    Dört yılda 3,8 milyar lira tasarruf

    453 bin 850 e-Duruşma yapıldı

    ABD - Indiana'da TikTok, resmi hizmette kullanılan cihazlarda yasaklandı

    AB'de Çin'den gelenlere test zorunluluğu kararı çıkmadı

    Filipinler'de ölü sayısı 44'e yükseldi

    ABD'de uçuş iptalleri kaosu devam ediyor

    2022 yılında 48 bini aşkın fanatik Yahudi, Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi!

    Meloni, 24 Şubat'tan önce Ukrayna'ya gidecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    2022’ye damga vuran siyasî ittifak: 6’lı Masa
    Ali FERŞADOĞLU

    Yılbaşını nasıl kutlayacağız?
    Ahmet BATTAL

    Altılı Masa ve Demokrat Parti
    Faruk ÇAKIR

    Kudüs’deki zulme kim seyirci?
    Risale-i Nur'dan

    Onun marifeti olmazsa ömür heva olur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    H. Muharrem OKUR

    Evlerimizi birer Medrese-i Nuriye’ye çevirelim
    Ahmet DEMİRDÖĞMEZ

    Emanet
    Mehmet ÇETİN

    Kalbe mal olmayan bahisler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.