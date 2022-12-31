Uzmanlar seçim sandığı yaklaştıkça, seçimi kaybedeceğini düşünen iktidarın daha önce karşı çıktığı düzenlemeleri yaptığına dikkat çekiyor.

Seçim itici etki

Prof. Dr. Aziz Çelik, iktidarın sandık sonucunun kendisi için riskli görmesinin sorunların çözümünde itici bir etki meydana getirdiğini kaydederek, “3 yıl öncesine kadar EYT'nin kesinlikle olmayacağını söylüyorlardı. Şimdi çözdük diyorlar. Seçimi garanti görse bence EYT konusunu gündeme getirmezdi” dedi.

HÜKÜMET TEDİRGİN

MAK Araştırma Şirketi Sahibi Mehmet Ali Kulat da hükümetin seçimi şu an kendisi için çok riskli gördüğünü vurgulayarak, “Bu riski azaltmak üzere peş peşe hamleler yaptı. Ülkenin çözüm bekleyen, kitlesel karşılığı olan sorunlarını bu şekilde çözmüş oluyorlar. Bu demokrasisi oturmuş ülkelerde görülmez” diye konuştu.

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İktidarı sandık korkusu sardı

Seçim yaklaştıkça daha önce ilerleme kaydedilemeyen pek çok sorunun çözüm yoluna girdiğini ifade eden uzmanlar, iktidarın sandık sonucunu kendisi için riskli görmesinin sorunların çözümünde itici bir etki meydana getirdiğini kaydediyor.

Seçim yaklaştıkça daha önce ilerleme kaydedilemeyen pek çok sorun gündeme geldiği bilinir. Hele seçim iktidar açısından riskli ise daha da hızlı harekete geçilir. Uzmanlar, dünden bugüne Türkiye’de seçimlerin sorun çözmedeki etkisini değerlendirdi. Prof. Dr. Aziz Çelik, seçimler kadar, iktidarın sandık sonucunun kendisi için riskli görmesinin sorunların çözümünde itici bir etki oluşturduğunu kaydederek, “Seçmenin gücü iktidar üzerinde büyük bir etki yaratıyor. Seçimlerin böyle bir fonksiyonu var. 3 yıl öncesine kadar EYT’nin kesinlikle olmayacağını söylüyorlardı. Şimdi çözdük diyorlar. Bunu seçmenin gücüne ve toplumsal baskıya bağlıyorum. Seçimi garanti görse bence EYT konusunu gündeme getirmezdi” ifadelerini kullandı.

Seçim ayarlı çözümler

MAK Araştırma Şirketi Sahibi Mehmet Ali Kulat da demokrasilerde başka ülkelerde de seçim öncesi Türkiye’ye benzeyen hamlelerin olduğunu aktararak, “Ama oturmuş demokrasilerde değil. Gelişmekte olan ülkelerde böyledir bu” yorumunu yaptı. Hükümetin seçimi şu an kendisi için çok riskli gördüğünü savunan Kulat, “Bu riski azaltmak üzere peş peşe hamleler yaptı. Kamuoyu araştırmacılarından ya da başka kanallardan aldıkları bilgiler ışığında ülkenin çözüm bekleyen, kitlesel karşılığı olan sorunlarını bu şekilde çözmüş oluyorlar” değerlendirmesinde bulundu. Geçmiş iktidarlar döneminde de benzer durumların olduğunu söyleyen Kulat, bunların seçimlere etkisine dair şu iddiada bulundu:

Seçmen çok kararsız değil

Bunların seçmeni etkileme oranı zannedildiği kadar yüksek değil. Seçmen çok kararsız değil özellikle bu dönemde. Eskiden seçimler daha sık yapıldığı için bunların etkisi hissediliyordu. Seçmenlerin bir partiden başka partiye geçme davranışı yüksek görülüyordu. Ama bu sefer bir kere çok büyük bir kararsız oranı yok. İkincisi AKP’yle yolunu ayıran seçmen yine bir başka sağ parti diyebileceğimiz İYİ Parti’ye, Deva Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne, Yeniden Refah Partisi gibi partilere gitti. Bu seçmeni oradan getirmenizin tek başına ekonomiyle olması mümkün değil. Sosyal sorunlar da ekonomik sorunlar kadar önemli. Bu seçmen muhalefetin kazanabilir olma özelliğini görürse orada kalmaya devam eder.

Haber Merkezi