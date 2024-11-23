İktidarın alternatifi demokrat misyondur

Demokrat Parti’nin 15. Olağan Büyük Kongresi’nden sonra Ankara Temsilciliğimizi ziyaret eden, Mardin DP Eski İl Başkanı Mehmet Şerif Akay, “Demokrat Parti bir dava ve bir misyondur. Demokratlık hürriyet ve adalet demektir. 1950’de merhum Adnan Menderes ve ekibi 1965’ten sonra da merhum Süleyman Demirel ve ekibi güçlü iradeleriyle başardılar. Bugün de böyle bir irade lazım. Bu irade Sayın Gültekin Uysal da görüyoruz. Sayın Uysal, 13 yıldır güçlü bir iradeyle partisini korumakta ve iktidarın baskısına karşı direnmektedir” dedi.

İktidarın tek alternatifinin Demokrat Parti olduğunu, bu yüzden bir takım çevrelerin var güçleriyle partinin önünü kesmeye çalıştığını söyleyen Akay, “Şu anda milletin önüne iki alternatif sunuluyor. AKP 23 yıllık iktidarını bu şekilde devam ettiriyor. Sosyolog Şerif Mardin’in dediği gibi ‘Kemalizmin en büyük başarısı AKP’yi iktidara getirmesidir.’ Şu anki iktidar da kendilerinin tek güçlü alternatiflerinin DP olduğunu biliyor ve bu yüzden DP’nin önünü kesiyor” diye konuştu. AKP+MHP iktidarının, ülkeye maddî ve manevî faydası olmadığını, ekonomiden, adalete, iç politikadan dış politikaya her alanda başarısız olduğunu söyleyen Akay, “Her halükarda DP ye çok ihtiyaç vardır. Geçmişte yaptığı başarıları bugün de aynı başarıyı gösterecek iradeye sahiptir” değerlendirmesinde bulundu. Adnan Solmaz - ANKARA

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