İktidarlar değişir utanç baki kalır

YARGI KARARIYLA GÖREVE DÖNEN PROF. KURTOĞLU: AKADEMİSYENLER İKTİDARLARLA ‘İRTİBATLI’ VE ‘İLTİSAKLI’ OLDUKLARINDA, KORUCU/İNFAZ MEMURLARINA DÖNÜŞÜRLER.

VİCDANLAR İKTİDARIN HİZMETİNDE İSE

Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu ihracına imza atan üniversite yetkililerine “İktidarın hizmetine sundukları vicdanlarının ve akademik birikimlerinin, akademik ortamla birlikte kendilerini de ne kadar kötürümleştirdiğinin, akademisyen olmaktan çıkarttığının farkındalar mı acaba?” dedi.

ELEŞTİREL AKIL, AKADEMİK ÖZGÜRLÜK

“Akademisyenler eleştirel akıl, akademik özgürlük ve üniversite özerkliğinden vazgeçip iktidarla ‘irtibatlı’ ve ‘iltisaklı’ olduklarında, üniversiteler iktidarların yönetim karargâhına, akademisyenler korucu/infaz memurlarına dönüşür. İktidarlar er geç değişir, ama utanç baki kalır.”

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İktidar değişir utanç baki kalır

KHK ile ihraç edilen ve mahkeme kararı ile görevine geri dönen Barış Akademisyenleri’nden Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu, “İktidarlar er geç değişir ama utanç baki kalır. Bu yüzden üniversite özerkliği ve akademik özgürlük, akademik ahlak gereği, bütün akademisyenlerin, ideolojik bağ ve yargılardan vareste olarak savunması, talep etmesi gereken en önemli hakikat anlatılarından biridir” dedi.

Ankara 21. İdare Mahkemesi`nin kararıyla 6 yıl sonra Ege Üniversitesi’ndeki görevlerine iade edilen Barış Akademisyenleri’nden Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu üniversiteye dönüşünü anlattı. Prof. Dr. Kurtoğlu, “İktidarlar er geç değişir ama utanç baki kalır” dedi. gazeteduvar’ın haberine göre, Anayasa Mahkemesi, Barış Akademisyenleri’nin “Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisinde, bir suç unsuru olmadığına; bu nedenle cezalandırılmalarının ifade özgürlüğünün ihlali olduğuna, bu metne imza atan akademisyenlerle ilgili yargılama yapılmasının ve hatta disiplin cezası verilmesinin bile hak ihlali olduğuna hükmetti. AYM’nin bu kararının ardından OHAL İnceleme Komisyonu, haklarında açılan davalardan beraat etmelerine rağmen Barış Akademisyenleri’nin iade taleplerini reddetti. OHAL Komisyonuna karşı açılan davalar sonuçlanmaya başlarken, Barış Akademisyenleri’nin bir kısmı idari mahkemelerin verdikleri iade kararı sonucu görevlerine dönmeye başladı.Barış bild irisi imzacısı oldukları için Ege Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi iken ihraç edilen Prof. Dr. Zerrin Kurtoğlu da Ankara 21. İdare Mahkemesi`nin kararıyla görevlerine iade edildi.

Ders mahiyetinde AYM kararı

Göreve dönüş sonrası duygularını anlatan ve “Üniversiteden ihraç edilmelerine zemin hazırlayan soruşturmaya bizzat katılmış ve ‘kamu görevinden çıkarma cezası’ teklif etmiş olan soruşturmacılara, ‘Neyle suçlandığımızı bile bilmediğimiz ve kendilerinin de ‘üzerine atılı suçu işlediği’ ifadesi dışında üzerimize atılı suçun ne olduğunu tanımlamadıkları muhayyel bir suça ilişkin olarak oluşan kanuni ve vicdani kanaatlerinin dayandığı kanun hangisiydi? Dahası iktidarın hizmetine sundukları vicdanlarının ve akademik birikimlerinin, akademik ortamla birlikte kendilerini de ne kadar kötürümleştirdiğinin, akademisyen olmaktan çıkarttığının farkındalar mı acaba?” sorularını yönelten Kurtoğlu, soruşturmacıların, akademik özgürlük konusunda ders mahiyetinde ifadeler içeren AYM kararını ve iadesine karar veren 21. İdare Mahkemesinin kararını altını çize çize dikkatle ve defaatle okumalarını tavsiye etti. Kurtoğlu, ayrıca şunları söyledi:

Utanç baki kalır

“Akademisyenlerin, çoğunluğun görüşlerine ne kadar aykırı olursa olsun, kanaatlerini kamuoyuyla paylaşmasının ifade özgürlüğünün ve akademisyen kimliğinin bir parçası olduğuna kuşku olmadığını açıkça ifade eden mahkeme kararlarını isterlerse kendilerine gönderebilirim. Bu hukuk metinlerini okumaları, belki akademik özgürlük ve ifade özgürlüğü arasındaki olmazsa olmaz bağı kavramalarına vesile olur… Ayrıca hatırlatmak isterim ki akademisyenler, eleştirel akıldan, akademik özgürlükten ve üniversite özerkliğinden vazgeçerek hakikat yerine siyasal iktidarla ‘irtibatlı’ ve ‘iltisaklı’ olduklarında, üniversiteler mevcut iktidarların yönetim karargâhlarına, akademisyenlerin kendileri de iktidarların korucularına/infaz memurlarına dönüşür. İktidarlar er geç değişir ama utanç baki kalır. Bu yüzden üniversite özerkliği ve akademik özgürlük, akademik ahlak gereği, bütün akademisyenlerin, ideolojik bağ ve yargılardan vareste olarak savunması, talep etmesi gereken en önemli hakikat anlatılarından biridir.”

Haber Merkezi