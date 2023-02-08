İlaç, cihaz, sedye, ekmek yok

Deprem bölgeleri olan Urfa, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Maraş, Adana ve Diyarbakır tabip odaları başkanları hastanelerin ve yaralıların son durumunu anlattı.

Urfa Tabip Odası Başkanı Bulut Ezer, ambulans hizmetinin yetersiz olduğunu, hastaların kendi imkânlarıyla hastanelere gelmeye çalıştığını ifade etti. Adıyaman Tabip Odası Başkanı İsmail Tosun: “Hastaneler zarar görmüş durumda. Tıbbi malzemeler yetersiz. Destek yetersiz. İnsanlar sokaklarda. Sağ kalanlar diğer illere gitmeye çalışıyor.” Osmaniye Tabip Odası Başkanı Asu Kaya Gedik: “Ekmek yok. Su yok. İnsanların tuvalet sorunu var, salgın hastalıkların başlamasından korkuyorum.” Barınma sorunu çok büyük Gazete Duvar’ın haberine göre, Hatay Tabip Odası Başkanı Servar Yılmaz: “Makas, dikiş ipi, serum lazım. Hastane içinde yaşayanlar var. Hastane çökmedi ama içeride tavanlar çökmüş durumda.” Maraş Tabip Odası Başkanı Lütfi Tiyekli: “SSK deprem bölgesindeki ilaç kurallarını gevşetmeli” dedi. Adana Tabip Odası Başkanı Selahattin Menteş, Adana’da çoğunlukla diğer illerden gelen hastaların olduğunu, sedyelerin dolduğunu ve acil sedye ihtiyacının oluştuğunu ifade etti. Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Elif Turan: “Enkazdan sağ kurtulanların barınma sorunu büyük” dedi. Haber Merkezi

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