İlaçta yeni tedarik sorunları yaşanabilir

CHP Ar-Ge Bilim Platformu’ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Tıbbî İlâç ve Cihaz Kurumu tarafından ilâç fiyatlandırmasında kullanılan euro kurunun 19 Şubat 2022’den itibaren geçerli olacak şekilde 4,57 TL’den 6,29 TL’ye çıkarılmasının ilâçlara gelecek zamlar sebebiyle vatandaşları mağdur edeceğini belirtti.

Bütün ilâçlara yüzde 37,43 zam Açıkel, “Ancak, 2022 yılı için belirlenen kur, reel euro kurunun yine altında kaldığı için önümüzdeki aylarda ilâçta yeni tedarik sorunları yaşanması muhtemeldir. Sorunun temelinde ilâç ve tıbbî cihaz sektörlerinde ithalata bağımlı hale gelinmesi vardır. Dışa bağımlı hale gelen sektör, döviz şoklarından korunmalı, ilaç tedarik zincirinin bozulmasına ve art niyetli stokçuluğa izin verilmemeli, vatandaşlarımızın sağlığı riske atılmamalıdır” değerlendirmesini yaptı. Ankara - anka

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