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11 ŞUBAT 2022 CUMA - YIL: 52

İlân ambargosu ‘Susma Platformu’ raporunda

10 Şubat 2022, Perşembe 23:00
Susma Platformu’nun Ocak–Aralık 2021 raporunda 2021 yılında basın hürriyeti alanında öne çıkan kısıtlayıcı bir mekanizma olarak yasa gereği bağımsız hareket etmesi gereken medya düzenleme kurumları RTÜK’ün ve BİK’in verdiği kararlar oldu.

Yeni Asya’ya uygulanan ilan ambargosunun yer aldığı raporda şöyle denildi: “Kamu ilân gelirlerini gazeteler arasında dağıtmaktan sorumlu olan BİK’in, ilân kesme cezalarının neredeyse tamamını eleştirel basın kuruluşlarına verirken ilân gelirlerini orantısız bir biçimde hükümet yanlısı gazetelere yönlendirdiği, resmi raporlara dayanılarak yıl içinde haberleştirildi. Eylül 2019 ve Ocak 2020’den beri resmî ilân alması yasaklanan Evrensel ve Yeni Asya gazetelerine yönelik yasak 2021 yılı boyunca da sürdü. Bu gazeteler, uzun süredir yasağa tabi olmaları nedeniyle ilân yayımlama haklarını kalıcı olarak kaybetme riskiyle karşı karşıya.”

İstanbul - Yeni Asya

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Bir hak gasbının hikâyesi

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