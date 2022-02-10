İlân ambargosu ‘Susma Platformu’ raporunda

Susma Platformu’nun Ocak–Aralık 2021 raporunda 2021 yılında basın hürriyeti alanında öne çıkan kısıtlayıcı bir mekanizma olarak yasa gereği bağımsız hareket etmesi gereken medya düzenleme kurumları RTÜK’ün ve BİK’in verdiği kararlar oldu.

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