İletişim Başkanlığına ek bütçe de yetmiyor

Seçimlerin gerçekleştirildiği mayıs ayında 521 milyon 439 bin TL’lik harcama ile kendi harcama rekorunu kıran İletişim Başkanlığı’nın, ek bütçe ile 2,4 milyar TL’ye çıkarılan bütçesinin büyük bölümünü tükettiği belirlendi.

Genel bütçeli idarelerin harcama raporlarına göre, başkanlığın sekiz ayda yaptığı toplam harcamanın 12 aylık bütçesine oranı yüzde 75 olarak hesaplandı. BirGün’den Mustafa Bildircin’in haberine göre, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bin 200 drone ile ışık gösterisi düzenleyen İletişim Başkanlığı, ağustos ayında 430 milyon 399 bin TL’lik harcamaya imza attı. 2023 yılı için 1 milyar 631 milyon TL olarak belirlenen bütçesi, temmuz ayında TBMM Genel Kurulu’ndan geçirilen ek bütçe ile 2 milyar 497 milyon TL’ye çıkarılan başkanlığın sekiz aylık harcama toplamı ise kayıtlara, 1 milyar 857 milyon TL olarak geçti. Haber Merkezi

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