İletişim Başkanlığında neler dönüyor?

Kılıçdaroğlu, İletişim Başkanlığı’nı seçim manipülasyonuyla suçladı. Uzmanlara göre, kurumun sadece muhalefeti hedef alan faaliyetleri bu ithamın doğru olduğunu düşündürüyor.

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlere sayılı günler kala Twitter hesabından bir paylaşımda bulunarak Londra merkezli veri analizi şirketi Cambridge Analytica’nın seçmen davranışlarına müdahalesini hatırlattı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve ekibine seslendiği paylaşımda “Cambridge Analytica’cılık oynamak kapasitenizi aşar” ifadesini kullandı. “Ben son uyarımı yapayım” diyen Kılıçdaroğlu, Altun ile İletişim Başkanlığı’nda yönetici olan bazı diğer isimlerin dark web olarak bilinen takibi güç sanal ağlar içinde “anlaşma” yapmaya çalıştığını iddia etti.

Cambridge Analytica skandalı nedir?

Cambridge Analytica skandalı 2018 yılında, 50 milyon Facebook kullanıcısına ait verilerin usulsüz kullanıldığının ifşa olması ile patlak verdi. DW Türkçe’ye konuşan Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır, şirketle ilgili şu an yargılama sürecinin devam ettiğini belirterek soruşturmada yer alan iddialara göre Cambridge Analytica’nın 2016’da Facebook verilerini kullanarak ABD’de seçmenleri Trump’a oy vermek için yönlendirdiğini, yönlendirme için dezenformasyon da içeren videolar, fotoğraflar kullanıldığını ifade ediyor. Facebook’un kurucusu ve yönetim kurulu başkanı Mark Zuckerberg, kullanıcı bilgilerinin izinsiz paylaşılmasıyla ilgili süreç içinde ABD Kongresi’nde ifade verdi ve özür diledi.

Soru önergelerine ‘dezenformasyon’ diyorlar

Türkiye’de olası seçim manipülasyonuna ilişkin olarak muhalefetin hedefinde İletişim Başkanlığı var. İletişim Başkanlığı’nın düzenli olarak dezenformasyon bülteni yayınladığını ancak bu bültende iktidarla ilgili haberlere ilişkin bir tane bilgi olmadığını dile getiren Alternatif Bilişim Derneği Başkanı Avukat Faruk Çayır, “Yayınladığı bültenlerin tamamına baktığınızda muhalefetin Meclis kürsüsünde dillendirdiği, hatta soru önergesi olarak verdiği konulara dahi dezenformasyon diyor. Yani hani bu işi çığırından çıkaran, kendisine yönelik ithamların da bir yandan doğru olduğunu düşünmemize sebebiyet veren de bizatihi kurumun kendisi, bizatihi Fahrettin Altun. Çünkü yapmış olduğu açıklamalar, göstermiş olduğu eylemler bizi buna yönlendiriyor” ifadelerini kullanıyor.

Muhalefete karşı çalışıyor

Şubat ayı harcamaları geçen yıla göre yüzde 274 artan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bu harcamaları hangi alanlara yaptığı da tartışma konusu. İletişim Başkanlığı’nın şeffaf olamadığını, kurumdan şimdiye dek talep ettikleri bilgilere ulaşamadıklarını ifade eden Faruk Çayır, “Seçim sonrasında iktidar değişikliği olursa İletişim Başkanlığı’nda ne döndüğünü daha rahat anlayabiliriz” diyor. Türkiye’de insanların yalan haber konusunda zafiyet içinde olduğunu ve bu konu hiçbir tedbir olmadığını dile getiren Prof. Dr. Emre Erdoğan, “Çünkü İletişim Başkanlığı taraf. İletişim Başkanlığı Türkiye’deki enformasyon ekosisteminin temizliğiyle uğraşan bir kurum olarak muhalefete karşı çalışıyor” ifadelerini kullanıyor.

Haber Merkezi