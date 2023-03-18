İlim adamlarını dinlemediler yağış felakete dönüştü

Şanlıurfa, Adıyaman ve Malatya’da etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Şanlıurfa ve Adıyaman’da şimdiye kadar 17 kişi vefat etti. Çok sayıda kişi hala kayıp. Uzmanlar, şehir planlamalarındaki yanlış kararlar, altyapıda hata ve ihmaller ve afet sonrası yönetimde hazırlıksızlıklar yüzünden bu şiddetli yağışların bir felakete dönüştüğünü söylüyor.

Bölgedeki TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) temsilcileri, dere yatakları üzerine inşa edilen yapılar, dolgu yollar ve kavşaklarda altyapı sorunlarına ve özellikle drenaj kanallarının yetersizliğine ve bakımsızlığına dikkat çekiyor. Uzmanlar, bu bölgelerde mazgallar ve rögarların taştığını, doğru malzemenin seçilmediğini, uygun çapta tahliye borularının kullanılmadığını ve sel sularının akışını değiştirebilecek mekanizmaların yetersizliğini dile getiriyor. Çadır kentler neden su altında kaldı? BBC Türkçe’nin haberine göre, Şanlıurfa ve Adıyaman’ın yanı sıra Diyarbakır’da da birçok kişinin geçici olarak kaldığı çadır kentlerin selden etkilendiği aktarılıyor. Bölgede kontrolsüzlük ve denetimsizlik yaşandığını söyleyen uzmanlar bunun nedeninin normal şartlarda sert zemin üzerine kurulması gereken çadır kentlerin deprem bölgelerinde plansız bir şekilde park alanlarına ve boş arazilere, toprak zemin üzerine ve yere yakın şekilde kurulması olduğunu söylüyor.

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