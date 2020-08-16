İlk 2. baro girişimi İstanbul’dan

Baroların yapısında değişiklik yapan 7249 Sayılı “Avukatlık Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un yürürlüğe girmesinin ardından avukat sayısının 5 bini aştığı illerde 2 bin imza birden fazla baro kurulmasının önü açıldı.

İlk 2. baro girişimi İstanbul’da oldu. Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, ANKA’ya yaptığı açıklamada, Pazartesi günü saat 11.00’de Uranüs İstanbul Topkapı Otel Pera Salonu’nda düzenlenecek basın toplantısıyla yeni baro için resmi süreci başlatacaklarını belirtti. Şu ana kadar 2 bini geçkin meslektaşlarının kendilerine destek verdiğini söyleyen Tatlı, destek veren avukatlarının imzalarını UHAP sistemiyle TTB’ye ileteceklerini kaydetti. Tatlı, İstanbul Barosu’nun taşınmazlarının TBB’ye ait olduğunu da hatırlatarak, “81 ildeki gayrimenkullerin hepsi TTB’nin. Bizim mevcut baronun yerlerini almak gibi bir niyetimiz yok, atik de değil. Onlara orası tahsis edilmiş, bize de yeni bir yer tahsis edilsin” dedi.

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