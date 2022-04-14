İlk 30 bin ya da 40 bin kişi Hacca gidecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “2020’de 84 bin vatandaşımızın kurasını çektik. 84 binden ilk 30 bini ya da 40 bini Hacca gönderme imkanı bulmuş olacağız.” dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında düzenlenen iftar programında, basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. İki yıl süren salgının ardından bu yıl her yerde huzur ve bereketini hissettiren bir Ramazanı hep birlikte ihya etmenin sevincinin yaşandığını belirten Erbaş, Kur’an ayı ramazanı önemli bir imkân olarak gördüklerini söyledi. AA

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