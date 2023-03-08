İlk anket: Yüzde 56.8

Millet İttifakı’nın 3 Mart’taki toplantısında yaşanan, “ortak aday” krizinin aşılması ve Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkanları Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı yardımcılığı formülüyle İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Altılı Masa’ya dönmesi sonrası ilk anketler yapılmaya başlandı.

ORC Araştırma, Altılı Masa’daki krizin hemen ardından 4-6 Mart arasında 28 ilde bin 850 katılımcı ile CATI yöntemiyle araştırma yaptı. Ankette katılımcılara, “14 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleşecek cumhurbaşkanlığı seçiminde, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun yarışması durumunda oyunuzu bu iki adaydan hangisine verirsiniz” sorusu yöneltildi. Millet İttifakı adayı Kılıçdaroğlu yüzde 56,8 oy oranına ulaşırken, Cumhur İttifakı adayı ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı ise yüzde 43,2’de kaldı. Haber Merkezi

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