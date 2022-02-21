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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 ŞUBAT 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

İlke ve değerleriyle özgün bir yeri var

21 Şubat 2022, Pazartesi 14:29
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler...

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - Saadet Partisi Genel Başkanı

Hiç şüphesiz ki bir ülkenin demokratik gelişmişliğinin en önemli göstergelerinden birisi farklı kanaat ve görüşlerin yer bulduğu özgür bir medya ortamıdır.  Ne yazık ki son dönemde ülkemizin medya özgürlüğü konusunda geldiği nokta demokrasimizin ahvalini göstermektedir. 

Basın kuruluşlarımızın farklı fikirlere sahip olması ülkemiz için bir tehdit değil bir zenginliktir. Yeni Asya Gazetesi bu zenginliğin ve çok sesliliğin en önemli unsurlarından birisidir.   

Yarım asrı aşkın bir süredir yayın hayatına devam eden Yeni Asya gazetesi kurulduğu günden bu yana kuruluş ilkelerini ve savunduğu değerleri koruyarak özgün bir yere sahip oldu.  

Özellikle son dönemlerde güç ve menfaat odaklı gazetecilik anlayışının hakim olduğu basın yayın dünyamızda farklı bir yere sahip olması da yine bu ilke ve değerleri koruyabilmesinden kaynaklanıyor. 

Türkiye'nin farklı dönemlerine, farklı siyasi iklimlerine kısacası bugünün Türkiye’sine gelen yolda karşılaşılan her değişim ve dönüşüme tanıklık etmiş olan Yeni Asya’nın, siyasi tarihimizi gelecek nesillere aktarma bakımından geçmişte olduğu gibi bugün de önemli bir görevi ifa ettiğini düşünüyorum.  

Yeni Asya’nın ortaya koyacağı objektif haberciliğin; sadece demokratik olgunluğumuza değil yaşanabilir bir Türkiye’nin kurulmasına da önemli katkılar yapacağına inanıyorum.  

Bu duygu ve düşüncelerle Yeni Asya Gazetesi’nin 53. kuruluş yıldönümünü kutluyor, köklü geçmişi ile ülkemizin basın hayatına yaptığı olumlu katkılar için teşekkür ediyorum.

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Yorumlar

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  • S.topuz

    21.2.2022 14:51:00

    Biz, Allah rızası ve MEMLEKETİN ve AMEM-İ İSLAMIN selameti ve de gerçek DEMOKRASİ nin yeşermesi için gayret sarf ediyoruz! Ne siyasetten, ne de SİYASİLER' den hiç bir maddi menfaat beklemiyoruz. Istemezük de. Gölge etmesinler lüften, başka ihsan is-te-meeez. Bunu anlamayacak ne var ki? Sen yeter ki ANLAMAK isteee! Allah c.c, bu ÜLKEMİZ için hayırlı YOLU ve çığırı açan ve genişletenlerden ebeden razı olsun ve Cesaretlerini artırsın inşaallah. Her türlü şerirlilerin engellerinden muhafaza etsin. Amiiin . Çok teşekkürler Muhterem Karamollaoğlu. Allah c.c cümlenizden ebeden razı olsun, yolunuz açık, Vatanın ve Vatandaşın birlik ve dirliği ve huzuru gereği birlik ve beraberliğinizi daim ve kaim eylesin inşaallah. Yolunuz açık olsun.

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