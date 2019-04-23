ILO’dan çarpıcı rapor

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) yayınladığı son raporda, stres, aşırı çalışma saatleri, iş kazaları ve hastalıklar nedeniyle yılda 2,8 milyon çalışanın öldüğünü açıkladı.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ‘28 Nisan Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Dünya Günü’ öncesinde iş kazaları ve hastalıklarla ilgili bir rapor yayınladı. Yayınlanan raporda stres, aşırı çalışma saatleri, iş kazaları ve hastalıklar nedeniyle yılda 2,8 milyon çalışanın öldüğünü açıklandı.

Raporda, çalışanlar için sağlıklı çalışma ortamları kurmanın teşvik edilmesi gerektiği, sağlanan güvenli ve sağlıklı iş ortamlarıyla, birçok çalışanın hayatlarının kurtarabileceği vurgulandı. Uluslararası Çalışma Örgütü yayınladığı 75 sayfalık son raporunda, iş kazalarını da masaya yatırdı. Dünyada şimdiye kadar meydana gelen ve toplu ölümlere neden olan iş kazaları sıralandı. İş kazalarının nedenleri analiz edildi. Raporda, yeterli güvenlik ve sağlıklı çalışma koşulları sağlanamadığı için her yıl milyonların geçimlerini sağlamak amacıyla çalıştıkları işlerde büyük hayati tehlikelerle karşı karşıya oldukları kaydedildi. VOA Türkçe’nin haberine göre, günümüzde gelişen teknolojiyle birlikte çalışma şartlarının düzeltilerek birçok ölüm nedeninin ortadan kaldırılabileceği belirtildi.

Çalışanların dinlenmeye zamanı kalmıyor

Hastalıklar iş ölümlerinin yüzde 86’sını oluşturuyor. Bu kişilerin yüzde 31’i çeşitli iç hastalıkları, yüzde 26’sı işe bağlı kanser ve yüzde 17’si de solunum yolu hastalıklarından ölüyor. Uluslararası Çalışma Örgütü’nün iş güvenliğinden sorumlu yetkilisi Manal Azzi, son raporun yayınlanmasının ardından, BM Haber’e yaptığı açıklamada, iş dünyasının geçtiğimiz yıllara göre değiştiğini kaydederek, “Artık daha farklı şartlarda çalışıyoruz. Teknolojiyi daha fazla kullanıyoruz ama tüm bu gelişmelere rağmen hala daha uzun saatler boyunca çalışmak zorunda kalıyoruz. Çalıştıkları işlerde insanlardan giderek çok daha fazla üretmeleri isteniyor. Çalışanların yeterince dinlenmeye zamanları kalmıyor. Kadın işçiler bundan çok daha fazla olumsuz etkileniyor. Kadın çalışanlar erkeklere oranla çok daha büyük riskler taşıyor. Çünkü çalıştıkları işlerinin dışında bir de kendi ev işlerinde çalışmak zorunda kalıyorlar. Kendi sağlıklarını koruyacak zamanları olmuyor. Yeterince spor yapamıyorlar. Sağlıklarını koruyamıyorlar” dedi.