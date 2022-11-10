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10 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

İltica başvurularında patlama

10 Kasım 2022, Perşembe 17:00
Avrupa Birliği İltica Ajansı, Ağustos ayında yapılan sığınma başvurularına dair verileri açıkladı.

Buna göre, Suriye savaşının etkisiyle çok sayıda mültecinin geldiği 2015/2016 döneminden bu yana kaydedilen en yüksek iltica seviyesine ulaşıldığı açıklandı. Ajans’ın verilerine göre Ağustos ayında yaklaşık 84 bin 500 sığınma başvurusu kayıtlara geçti. İltica başvurularında Afganistan ve Suriye’nin ardından Türkiye en çok iltica başvurusu yapılan üçüncü ülke oldu.

Türk vatandaşlarının başvurusunun Ağustos ayında 4 bin 600’ü bulduğu, bunun da aylık dönemde 2014’ten bu yana kaydedilen en yüksek seviye olduğu bildirildi. Ajans, aylık hafif dalgalanmalara rağmen Türk vatandaşlarının yaptığı sığınma başvurularının artış eğiliminde olduğuna da dikkat çekti. Yapılan iltica başvurularının yüzde 94 ile neredeyse tamamını ilk kez yapılan başvurular oluşturuyor.

DW Türkçe’nin haberine göre, AB İltica Ajansı, Türkiye’den yapılan sığınma başvurularının yüzde 1’inin 18 yaş altı, Avrupa’ya yalnız gelen çocuklardan oluştuğuna da işaret etti.

Haber Merkezi

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