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25 HAZİRAN 2019 SALI - YIL: 50

İmamoğlu, AKP seçmeninden de oy aldı

24 Haziran 2019, Pazartesi 22:45

Muhafazakâr ilçelerde de oyunu arttırdı

23 Haziran seçimlerine göre Ekrem İmamoğlu, İstanbul’un 39 ilçesinin tamamında oylarını en az yüzde 3, en fazla yüzde 10 oranında artırdı. 

İmamoğlu’nun en az oy artışı yaptığı ilçeler, Sultangazi ve Sultanbeyli’de yüzde 3 civarında olurken, CHP yönetimindeki Adalar’da oy oranı artışı yüzde 10’un üzerine çıktı. CHP ilk kez İstanbul’un en muhafazakar ilçeleri arasındaki Fatih dahil, 31 Mart’ta AKP’nin önde olduğu 12 ilçede seçimi ilk sırada tamamladı. İmamoğlu, muhafazakar seçmenin yoğun olduğu ve 31 Mart’ta Yıldırım’ın önde olduğu Bahçelievler, Bayrampaşa, Beykoz, Beyoğlu, Çekmeköy, Eyüpsultan, Fatih, Sancaktepe, Şile, Tuzla, Üsküdar ve Zeytinburnu’nda yarışı önde tamamladı.

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İmamoğlu, AKP seçmeninden de oy aldı

Binali Yıldırım’ın oyları ise 31 Mart’a göre 48,63’ten, yüzde 45,09’a geriledi. Bu durum, Yıldırım’ın bir kısım oyunun da İmamoğlu’na kaydığını ortaya koydu. BBC’nin haberine göre 31 Mart’ta MHP seçmeninin bir bölümünün İmamoğlu’na oy verdiği biliniyor. 23 Haziran’daki seçimin sonuçları ise daha önce Yıldırım’a oy veren AKP ve MHP seçmeninin en az yüzde 3,5’inin İmamoğlu’na oy verdiğini ortaya koyuyor. Geçen seçimde yüzde 1,5 oyu olan Saadet Partisi seçmenden yüzde 1’lik bir oyun da İmamoğlu’na kaydığı anlaşılıyor. 31 Mart’ta 30 bin dolayında oy alan ve 23 Haziran’da adayını çeken DSP’nin oylarının da İmamoğlu’na gittiği görülüyor.

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Yeni siyasî oluşumlar hız kazanacak

23 Haziran seçimlerinde AKP’nin ağır bir yenilgi almasının, partide bir iç tartışma ve özeleştiri sürecini başlatması bekleniyor. Parti içinden bir muhalif hareketin doğmasına fazla şans tanınmasa da, Erdoğan’ın “eski yol arkadaşlarının” başlattığı “yeni parti kurma” girişimlerini hızlandırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu kapsamda bir süredir Anadolu’yu gezen Ahmet Davutoğlu ile Abdullah Gül’ün destek verdiği Ali Babacan’ın, bir sonraki genel seçimlere girecek şekilde, yeni parti kurma girişimlerini hızlandırmaları bekleniyor.

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