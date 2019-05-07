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7 MAYIS 2019 SALI - YIL: 50

İmamoğlu: Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur

07 Mayıs 2019, Salı 13:38
YSK'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine yönelik kararının ardından, milletvekillerinin de katılımı ile yapılan olağanüstü CHP PM toplantısı sona erdi.

PM Toplantısı çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulunan İmamoğlu, çok verimli ve güzel bir toplantı yaptıklarını söyledi. Toplantıya PM üyeleri ve milletvekillerinin katıldığını aktaran İmamoğlu, Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nın CHP TBMM Grup Toplantısı'nda gerekli açıklamayı yapacağını bildirdi.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Demokrasimize büyük bir darbe vurulmuştur. Bu süreci hep birlikte tamir ve tedavi etmeliyiz. Elbette sürece karşı tepkilerimiz var. Tüm süreci Genel Başkanımız en net şekliyle grup toplantısında açıklayacaktır. Milletimize, İstanbul'umuza şunu söyleyelim ki gerçekten her şey çok güzel olacak. Hep beraber çok güzel işler başaracağız. Hem demokrasi adına hem İstanbul'umuz adına."

Boykot yok

Öte yandan toplantının açılışında Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun YSK'nin yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu ve önceki seçimlerdeki "mühürsüz oy" kararına atıfta bulunduğu belirtildi.

Milletvekilleri ve PM üyelerinin de söz aldığı toplantıda, seçimlerin boykot edilmemesi ve sevgi dili kullanılarak kampanya sürecinin götürülmesi gerektiği kararının alındığı öğrenildi.

CHP PM Bildirisi

CHP PM Bildirisi, "Türkiye’nin karşılaştığı bu yol ayrımında demokrasiye inanan, hak, hukuk ve adalet duygusunu içinde taşıyan, siyasi düşüncesi ve parti aidiyeti ne olursa olsun tüm yurttaşlarımıza elimizi uzatıyoruz. Bu uzatılan elin 23 Haziran’da kuvvetli bir şekilde tutulacağına, demokratik mücadelemize güç katacağına ve 31 Mart’tan çok daha büyük bir zafere ulaşacağımıza yürekten inanıyoruz." açıklaması yapıldı.

AA

Etiketler: CHP, İstanbul, seçim, YSK
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