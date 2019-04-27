İmamoğlu ilk atamaları yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını alarak göreve başlamasının ardından ilk atamalarını gerçekleştirdi. İmamoğlu, İBB yönetim kadrosuna 2 bürokrat ve 5 danışman ataması yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Ekrem İmamoğlu 17 Nisan günü mazbatasını alarak göreve başladıktan sonra ilk atamalarını yaptı. 1995 yılından beri İBB’de görev yapan Nuri Sait Yıldırım İBB Özel Kalem Müdürü oldu.

Yıldırım, 1998 yılından bu yana İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda müfettiş olarak görevini sürdürüyordu. Müfettişliğinin ilk yıllarında İBB Kent Orkestrası Müdürlüğü’nde iki yıl müdür yardımcılığı, 2012-2014 yılları arasında İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı görevlerini yürüttü. Yıldırım, İmamoğlu’nun atamasının ardından 25 Nisan 2019 tarihinde İBB Özel Kalem Müdürü sıfatı ile görev yapmaya başladı.

İBB’nin yeni Yazı İşleri ve Kararlar Daire Başkanı da Nurten Uğursoy oldu. 1982 yılında İBB kadrosunda görev yapmaya başlayan Uğursoy, 2009-2015 yılları arasında Gaziosmanpaşa Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü, 2015 yılından itibaren de Avcılar Belediyesi Teftiş Kurulu Müdürü olarak görev yaptı.

BEŞ BAŞKAN DANIŞMANI

İmamoğlu 2 bürokratın dışında 5 danışman ataması da yaptı. Danışman olarak Melih Geçek, Ertan Yıldız, Naim Erol Özgüner, Yiğit Oğuz Duman ve Murat Ongun atandı. Ongun, İmamoğlu’nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı döneminden beri basın danışmanlığını yapıyordu.