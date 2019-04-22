İmamoğlu ilk toplantısını canlı yayında yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu yönetiminde yapılan ilk meclis toplantısı canlı yayınlandı. İmamoğlu, “39 belediye başkanının tümü bizim belediye başkanlarımızdır. Ortak hareket etmek için çaba göstereceğiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, Ekrem İmamoğlu başkanlığında ilk toplantısını yaptı. Toplantı Scope uygulaması üzerinden CHP’nin sosyal medya hesapları aracılığıyla canlı yayınlandı. İmamoğlu, “39 belediye başkanının tümü bizim belediye başkanlarımızdır. Ortak hareket etmek için çaba göstereceğiz” diyen İmamoğlu, “Adil olmak çok önemli. Sizleri bu duyguyla selamlarken her birimizin bu duyguya ortak bir şekilde baktığımızı hissedebiliyorum” ifadelerini kullandı.

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