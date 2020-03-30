İmamoğlu: İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilân edilmeli

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk TV’de koronavirüs salgını gündemiyle ilgi soruları cevapladı.

İmamoğlu, İstanbul’un pandeminin merkezi olduğunu söyleyerek, “13 Mart’tan beri, sokağa çıkma kısıtlılığının getirilmesi gerçeğini dile getirdim. İlk söylemimde sokağa çıkma yasağı demedim, ama ona yakın bir şey ifade ettim. 8-10 gündür de bizzat, ‘Sokağa çıkma yasağı ilan edilmelidir’ diyorum. Niçin diyoruz? Kısa bir örnek vereyim. Pazar günü, Vali’miz, İstanbullu hemşehrilerimize teşekkür etti; ki ben de teşekkür ederek, kendisini de ekleyerek, paylaşımda bulundum. Gerçekten pazar günü görüntüler, İstanbul’un çok az bir yolculuk sayısıyla sahada olduğunu gösteriyordu. Ama Pazartesi günü yanıldığımızı gördüm. 464 bin yolculuk tesbit ettik toplu taşımada Pazar günü. Bireysel araç sayısı da çok azdı pazar günkü görüntülerde. Pazartesi günü, 1 milyon 124 bin 178 yolculuk! Tam 3 katı. Ayrıca öyle yoğun bir araç trafiği vardı ki; E-5’te, TEM’de. Israrla şunu söylüyorum: Bari, tek İstanbul’da sokağa çıkma yasağı ilân edilmeli” dedi.

İstanbul – Yeni Asya