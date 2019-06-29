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İmamoğlu: İstifa eden çalışanlarla sohbet edeceğim

29 Haziran 2019, Cumartesi 21:13
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından istifa eden belediye çalışanlarıyla ilgili "Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız" dedi.

CHP-İYİ Parti ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileri ve il yönetimleriyle Zeytinburnu’ndaki Çırpıcı Sosyal Tesisleri’nde bir araya gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimin ardından belediyede yaşanan istifaları şöyle değerlendirdi:

'PAZARTESİ ÇAĞIRDIM'

"Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler. Elbette herkesin doğruları vardır eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Sohbet edeceğiz, kararlarını konuşacağız. Bunlar doğal. Biz yolumuza devam ediyoruz. Belediyemizin 82 bin çalışanına güveniyoruz. Aynı zamanda hazırlığını yaptığımız yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul’da yeni bir başlangıcı hep beraber harekete geçireceğiz."

Kimseye ön yargılarının bulunmadığını, kendileri için verimlilik ve liyakatin önemli olduğunu belirten İmamoğlu, "Tecrübelerini konuşacağız, neler yapabiliriz onu konuşacağız. Şu anki görevi bırakmalarında statü beklentileri olabilir. Pazartesi davet ettim, konuşacağız" dedi. 

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, belediye, çalışan
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