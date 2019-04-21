İmamoğlu Maltepe’de İstanbullularla buluştu

Mazbatasını 17 gün sonra alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Maltepe’de mitingi düzenledi.

‘İstanbul’a Yeni Bir Başlangıç’ mitinginde parti flamaları yer almadı. 16 milyon İstanbullu ile kucaklaşmak istediğini söyleyen İmamoğlu’nun yeni dönemde şehrin yeni yol haritasını paylaştı. T’24’ten Gonca Tokyol’un haberine göre İmamoğlu’na verilen mazbatanın geri alınıp alınmayacağı tartışmasına değinen CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin,, “Millet iradesini zedeleyebilecek bir karar sadece İstanbul’a sadece bizlere değil, ülkemize büyük zarar verir. Millet kararını verip belediye başkanını seçmiştir. Nokta.” dedi.

İETT otobüsleri tahsis edilmedi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Pazar günü Maltepe’de gerçekleşecek miting için İETT otobüslerinin tahsis edilmediğini belirterek, vatandaşların kendi imkânları ile geleceğini söyledi. ‘’Bebekleri bile dâvet ettik’’ diyen İmamoğlu, ‘’Çocuğu, kadını, genci, erkeği, sanatçısı, işçisi, üreteni, tüketeni, oy vereni, vermeyeni herkesi davet ettik. Ama kendi araçlarıyla gelecekler. İETT otobüslerimizi tahsis etmedik, onu söyleyeyim. Buyursunlar gelsinler’’ demişti.