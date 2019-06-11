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İmamoğlu'ndan 'İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler' açıklaması

11 Haziran 2019, Salı 15:38
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, İşsizlik Destek Paketi'ni göreve geldiklerinden itibaren hayata geçireceklerini söyledi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un yoksulluk ve işsizlik sorunuyla nasıl mücadele edeceğini "İstanbul'da Hayatı Kolaylaştıracak Çözümler" başlıklı basın toplantısında açıkladı. 

Aylar öncesinden ortaya koydukları projelerine "Belediyenin işi değil." diyenlerin, projelerini kopyaladığını savunan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiği ilk andan itibaren ulaşım ve su kullanımında adım atıldığını dile getirerek, ulaşımda yapılacakları şöyle sıraladı:

"12 yaş altı tüm çocuklara ulaşımı ücretsiz yapacağız. 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. İlk yarım saat içerisinde yapılan tüm aktarmaları ücretsiz yapacağız. 25 yaş altındaki, öğrenci olmayan tüm gençlerimiz de ulaşımdan yüzde 40 indirimli faydalanacak. Ulaşımdaki bu indirimlerle birlikte gıdada, eğitimde, sağlıkta ve sosyal yaşamın tüm alanlarında yapacağımız destekler sayesinde, yıllık ortalama 2 bin 500 liralık masraftan İstanbullu aileleri kurtaracağız."

Öncelikli konularından birinin "İstanbullu ailelerin ucuz ve sağlıklı gıdaya erişebilmesi" olacağını açıklayan İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Bölgesel Ölçekte Tarımsal Koruma ve Üretim Planı hazırlayarak İstanbul ve çevresinde yapılan tarımsal üretimi verimli hale getirip artıracağız. İçerisinde esnafın, pazarcının, manavın, kooperatiflerin ve belediyenin yer aldığı bir 'Üreticiden Tüketiciye Gıda Zinciri' oluşturacağız. İstanbul'da 150 adet kırsal nitelikli mahallemizde organik tarımı teşvik edeceğiz. Kent Gıda Konseyi kurulacak ve özellikle yoksul kesimlerin sağlıklı gıdaya ulaşmasına yönelik politikalar geliştirilecek. Büyükşehir Belediyesi bu gıdaların denetlemesinden sorumlu olacak. Kent Gıda Konseyi afet durumlarında da kullanılacak gıda stoklarının oluşmasını sağlayacak ve israfı engelleyecek. Organize Hayvancılık Bölgeleri ve tarıma dayalı sanayi desteklenecek ve 2 adet Tarıma Dayalı Organize Sanayi Bölgesi kurularak İstanbulluların ucuz, sağlıklı et ve süt ürünlerine kavuşmasının önü açılacak."

İmamoğlu, Halk-Süt'ü kuracaklarını, yoksul ve ihtiyaç sahibi kesimlere ve ilkokul öğrencilerine ücretsiz süt dağıtımı yapılacağını bildirerek, "Gelir seviyesi düşük ve emek-yoğun çalışılan mahallelerde ve üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yaşadığı bölgelerde ucuz, temiz ve nitelikli yiyecek hizmeti sağlayan Mahalle Mutfakları'nı kuracağız. Mahalle Mutfakları, bölge esnafı ile uyumlu, açıldıkları mahallelerde bir yandan yoksul, öğrenci ve emekçilerin günlük yemek ihtiyaçlarının bir bölümünü karşılayacak ve o bölgelerde istihdam oluşturacak." dedi.

AA

Etiketler: Ekrem İmamoğlu, İstanbul, açıklama
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