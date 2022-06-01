İmamoğlu’nun davası ertelendi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılandığı ve Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava 21 Eylül tarihine ertelendi.

DW Türkçe’nin haberine göre, Ekrem İmamoğlu’nun avukatlarının reddi hakim talebi reddedildi. İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat, dosyada sundukları uzman raporunda İmamoğlu’nun söyleminin YSK üyelerine yönelik olmadığının tespit edildiğini dile getirdi. Duruşma savcısı, tanıkların dinlenmesi için süre verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti tarafından bu talebin kabul edilmesiyle gelecek duruşma 21 Eylül’e ertelendi. Haber Merkezi

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