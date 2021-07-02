İmamoğlu tepki gösterdi, Soylu geri adım attı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın kurban bağışı toplamak için devletten izin talep ettiğini, ancak hiçbir gerekçe sunulmadan talebin reddedildiğini sosyal medya hesabından bir video yayımlayarak duyurdu.

Bu videonun ardından bağış toplama izni verildi. Ekrem imamoğlu’nun tepki gösterdiği İçişleri Bakanı Soylu gazetecilerin sorusu üzerine “Ben dünyanın en kötü adamıyım” dedi. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü bu videonun yayınlanmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaparak iznin verildiğini şöyle duyurdu: “Merkezi İstanbul’da faaliyet gösteren İstanbul Vakfı’nın Kurban Bayramı Yardım Toplama Kampanyası kapsamındaki izin talebi İstanbul Valiliğince tarafımıza iletilmiş olup, yapılan değerlendirmeler neticesinde uygunluk derecesinde söz konusu vakfın talebine izin verilmiştir.”

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