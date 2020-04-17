İmamoğlu ve Yavaş’a bağış soruşturması

İçişleri Bakanlığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaşoğlu hakkında düzenledikleri bağış kampanyaları dolayısıyla soruşturma başlattı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda, İçişleri Bakanlığının kendisi hakkında başlattığı kampanya nedeniyle geçen hafta Cuma günü soruşturma başlattığını söyledi. İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da soruşturma başlatıldığına işaret ederek “Ankara’da da başlatıldığını duyduk. Muhtemelen kampanya düzenleyen diğer belediyelere de müfettiş gidecektir. Sadece bana açılmadı soruşturma” dedi. Yavaş’a yönelik soruşturmayı Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de DW Türkçe’ye doğruladı ve Bakanlık müfettişlerinin bir haftadır belediyeye gelip gittiği belirtildi.

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