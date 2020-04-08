İmamoğlu virüs yoğunluğu olan ilçeleri açıkladı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüsün İstanbul’da en çok görüldüğü ilçeleri açıkladı.

“Özellikle Bağcılar, Esenler, Bayrampaşa, bu bölgede çok yoğunlaşma olduğunu görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz yapılaşma çok orada” diyen İmamoğlu, pandemi kurulunda kendilerine gösterilen haritayı kamuoyuyla paylaştı. Bir televizyon programında konuşan İmamoğlu, “Orada bir ilgili sanıyorum İstanbul Halk Sağlığı Başkanıydı. Onun yaptığı haritada o bölgede yapılaşmanın yoğun boşlukların az olduğu bölgelerde salgın daha yüksek. Örneğin Esenyurt örnek verildi. Anadolu’ya kasıt bir nebze daha düşük, yoğunlaşma az. Batı’ya doğru gittiğinizde Büyükçekmece, Silivri, Çatalca… Kırsala gittiğinizde zaten azalıyor. Ama o yoğun yapılaşmanın olduğu yerde salgının hızı daha yüksek. Ne yazık ki öyle” ifadelerini kullandı.