İmamoğlu: YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin iptaliyle ilgili YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçimlerin iptal edilmesiyle ilgili açıklama yaptı. Sultanbeyli'de iftar yemeğine konuk olduğu ailenin evinde konuşan İmamoğlu, konuyla ilgili YSK'nın resmi açıklamasını bekleyeceğini söyledi. İmamoğlu, "Ondan sonra geniş geniş fikirlerimi anlatacağım. Her anımı bu şehrin güzel insanlarıyla paylaşacağıma söz vermiştim. İnşallah açıklama yapılsın, sizlere düşüncelerimi anlatacağım. Her şey çok güzel olacak. Hiç umudunuzu yitirmeyin" diye konuştu. NTV

Okunma Sayısı: 105

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.