İmamoğlu: Zarar gören demokrasiyi tamir edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İstanbullu, 23 Haziran’da Cumhuriyet ve demokrasiye olan bağlılığını tescilledi. Bu tescil, dünyaya şunu gösterdi: Türkiye herhangi bir Orta Doğu ülkesi değildir. Türkiye damarlarına kadar demokrasiye inanmıştır” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na seçilen Ekrem İmamoğlu, görevine başladı. İmamoğlu, hep beraber demokrasiye verilen zararı tamir ettiklerini vurgulayarak, “Hep beraber demokrasiyi hiçe sayanları, bir kez milletçe yok saydık. O bir avuç insan yok hükmündedir. Bu şehirde 16 milyon insanımıza eşit olduğumuzu hep birlikte gösterdik. Eşitiz biz. Zengini fakiri eşitiz. Eşitlik duygusu çok önemli. Türk-Kürt herkes eşit. Ermeni’si, Süryani’si, Yahudi’si, Arap’ı, Arnavut’u herkes eşit. Milletçe biriz biz. Alevi’si, Sünni’si hep bir aradayız. Birlikte mutlu olacağız. Birlikte mutluluk yaşatacağız bu kente. 16 milyon vatansever olarak bu devlet ve millet için her zaman hizmeti en önemli karakter bileceğiz. 23 Haziran’da bir kez daha bu şekilde büyük bir mesajı vermiştir” ifadelerini kullandı. İstanbul’da israfın biteceğini ve tasarruf döneminin başlayacağını söyleyen İmamoğlu, İstanbul’un nimetlerini eşit şekilde 16 milyon insana paylaştıracaklarını vurguladı. İmamoğlu, herkesle uyum içinde çalışmayı temenni ettiğini belirterek, “Liyakatiyle çalışanları başımızın üzerinde tutacağız” ifadelerini kullandı. AA

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