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21 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

IMF’siz IMF programı

20 Ağustos 2023, Pazar 19:00
14-28 Mayıs seçimlerinin ardından ekonomi politikalarında keskin bir dönüş yapıldı. Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı koltuğuna oturmasıyla “heterodoks” politikalardan “ortodoks” politikalara dönülmeye başlandı.

Gazete Duvar’ın haberine göre, göreve geldikten hemen sonra yaptığı açıklamada ekonominin üç temel ayağını mali disiplin, enflasyonun tek haneye düşürülmesi ve yapısal reformlar olarak sıralayan Şimşek’in uygulamaları “acı reçete” olacak gibi görünüyor. Birçok ekonomist uygulanan politika için “IMF’siz IMF programı” yorumunu yapıyor, yerel seçim sonrası “kemer sıkma” denilerek vatandaşa çıkan maliyetin daha da artacağı uyarılarında bulunuluyor. Peki “Neden IMF’siz IMF programı” uygulanıyor? AK Parti’de bunun nedeni olarak “Savunma sanayi harcamaları” gösteriliyor. IMF’nin savunma sanayi bütçesinde yeni yatırımlara izin vermeyeceği, engel olacağı için IMF’siz bir yöntemin tercih edildiği söyleniyor.

Haber Merkezi

 

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