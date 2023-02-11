"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ŞUBAT 2023 CUMARTESİ - YIL: 53

İnadınız batsın

11 Şubat 2023, Cumartesi 02:46
DEPREM SONRASI YAŞANAN KAOS, KOORDİNASYONUZLUK, YETERSİZLİK, PLANSIZLIK TEPKİLERE YOL AÇIYOR. HÜKÜMETİN YARDIMLAR, MÜDAHALE VE ORGANİZASYONDAKİ TEKELCİ TAVRI ELEŞTİRİLİYOR.

İnadınız batsın

DP Lideri Uysal “Bırakın inadı; hükümet olarak sizin yapamadığınızı yapmaya çalışan, seferber olmuş milletimizin, vatandaşlarımızın, STK’ların önünü kesmeyin! İnadınız batsın!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İncelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu illerden Hatay’a gitti. Bölgeye yardım ulaştırmada yaşanan aksaklıkLara işaret eden Uysal “Ekonomide inadınız milleti sefalete, yardımı AFAD üzerinden yapmak inadınız depremzedeleri ölüme mahkum etti! Bırakın inadı;  hükümet olarak sizin yapamadığınızı yapmaya çalışan, seferber olmuş milletimizin, vatandaşlarımızın, STK’ların önünü kesmeyin! İnadınız batsın!” ifadeleriyle iktidara yüklendi.

Siviller el yordamıyla müdahale ediyor

Uysal, yaptığı ziyaret sonrasında izlenimlerini aktarırken uyarılarda bulundu. “Yaşanan acıyı, yıkımı tarif edecek bir söz yok. Maalesef Hatay’da zarar görmemiş tek bir bina, yapı kalmamış” diyen Uysal “Dün deprem bölgesinde, Hatay’daydık. Hatay’da caddelerde siviller, yardımlar rahatlıkla ulaşabilsin, ambulanslar yaralılara yetişebilsin diye trafiği yönlendiriyor, düzenliyor. Birçok noktada el yordamıyla yıkıntılara müdahale ediyor, cenazesinin başında bekliyor, defnediyor” ifadelerini kullandı.

Hiç mahçup olmuyorlar!

Uysal, “Erdoğan başta şu Akpli bakan ve yöneticilerin yüzlerinde 1 gram bile mahcubiyet hissi yok; hala kader diyerek, dezenformasyon diyerek, siyasete alet ediyorlar diyerek kendileri dışında acılar içinde feryat edenlerden başlayarak muhalefeti, herkesi suçlamanın peşindeler!” dedi.

Recep Gören - ANKARA

***

Depremden çok daha büyük olan plansızlıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu videoda, Düzce depremine ilişkin AFAD raporundan bölümler okudu. Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD’ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar. Ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım.? Siyaset üstü mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? Kader planı mı diyeyim? Sevgili halkım, deprem çok büyüktü. Depremden çok daha büyük olan koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti. Ve bile bile göz göre göre bu riskleri aldılar. Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta, depremin büyüklüğünden değil, müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir. Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımızda bu varmış” dedi.

Bu karmaşanın sebebi, tek adam rejimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maraş’taki deprem sonrası spor salonuna sığınan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremlerin ardından etkilenen illere yardımların geç ulaşması hakkında konuşan Akşener, “Bu karmaşanın sebebi, tek adam rejimi” dedi. Bölgeye giden destekler ve iktidarın kamuoyuna karşı kullandığı dil konusunda “kutuplaştırıcı” tavır takındığını söyleyen Akşener, “Devlet olmak ciddi bir iştir. Devletin birinci önceliği ciddiyet; ikincisi kapsayıcılıktır, eşitlikciliktir” ifadelerini kullandı. Akşener, “Şimdiye kadar neden gitmedim? (Deprem çalışmasına) engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet” dedi.

Sustuk ama halen işinizi yapmıyorsunuz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da! İlk saatlerden beri biz, siz işinizi yapın diye sustuk; siz ise ne susuyor ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz! Unutmayalım ki; hâlâ enkaz altında olan on binlerce insanımız var. Hâlâ en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda dahi büyük aksaklıklar var. Hâlâ atılması gereken en basit adımların atılmasında dahi büyük gecikmeler yaşanıyor maalesef!” tepkisini paylaştı.

Tablo çok vahim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep Nurdağı’nda, “Tablo gerçekten çok çok hazin. Bu işin toparlanması uzun sürecek, öyle görünüyor. Türkiye’nin bu travmayı atlatması, Türkiye’nin bu enkazı kaldırması, Türkiye’nin bütün bu insanların gönüllerinde açılan yaraları tamir etmesi çok uzun sürecek. Buradan önce İslahiye’de idik. Orada da durum aynı. Binaların büyük bölümü yıkılmış, toplamına baktığımızda yüzde 90’ı, 95’i artık kullanılamayacak durumda. Ne olup ne bittiğine ilişkin elde maalesef bilgi de yok. Ulaşılamayan köyler var. Özellikle dağ köylerinde, kar kışın altında bu köyler. Ülkemiz çok büyük bir sınav veriyor, millet olarak çok büyük bir sınav veriyoruz. Omuz omuza verince, kol kola verince bu sorunları da aşacağız" dedi.

Okunma Sayısı: 300
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    8 yaşındaki Rıdvan depremden 116 saat sonra kurtarıldı

    Ukraynalı çocuktan Türkiye'ye: "Başınız sağ olsun"

    Dünya Müslüman Alimler Birliği: Zekat malları depremzedelere verilmeli

    Katar Emiri Al Sani'den Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere 14 milyon dolar destek

    'İSTANBUL DEPREMİ' uzatmaları oynuyor'

    Deprem eylem planı da rafta kalmış

    İnadınız batsın

    AFAD'ın 3 yıl önceki raporu

    Şimdi Türkiye’ye yardım zamanı

    Neden daha erken gelmediniz?

    'Hazır değiliz' diyerek uyarmış

    Kasten öldürmekten yargılansınlar

    Seçimler ertelenecek mi?

    “Kader bu değil”

    10 ili etkileyen büyük afette 20 bin 213 kişi vefat etti, 80 bin 52 kişi yaralandı

    Hac kurası ertelendi

    Afet yönetimi, afet olmadan önce yapılmalı

    Yıkılan binalarla ilgili soruşturma başlatıldı

    Depremin 105. saatinde çifte sevinç

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İbretli bir tevafuk
    Osman ZENGİN

    Alâeddin Başar’a rahmet
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Tek kişilik rejim”in çöküşü
    Genel

    “Kader bu değil”
    Ahmet BATTAL

    Ruhî tedavimiz için vesile: Zelzele
    Faruk ÇAKIR

    Cehalet, depremden beter
    Mehmet ÇETİN

    Kader mi? Evet!
    Risale-i Nur'dan

    Sebepler yalnız birer perdedir
    Abdil YILDIRIM

    Uyan kalbim!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.