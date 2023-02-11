DEPREM SONRASI YAŞANAN KAOS, KOORDİNASYONUZLUK, YETERSİZLİK, PLANSIZLIK TEPKİLERE YOL AÇIYOR. HÜKÜMETİN YARDIMLAR, MÜDAHALE VE ORGANİZASYONDAKİ TEKELCİ TAVRI ELEŞTİRİLİYOR.

İnadınız batsın

DP Lideri Uysal “Bırakın inadı; hükümet olarak sizin yapamadığınızı yapmaya çalışan, seferber olmuş milletimizin, vatandaşlarımızın, STK’ların önünü kesmeyin! İnadınız batsın!” dedi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal İncelemelerde bulunmak üzere depremin vurduğu illerden Hatay’a gitti. Bölgeye yardım ulaştırmada yaşanan aksaklıkLara işaret eden Uysal “Ekonomide inadınız milleti sefalete, yardımı AFAD üzerinden yapmak inadınız depremzedeleri ölüme mahkum etti! Bırakın inadı; hükümet olarak sizin yapamadığınızı yapmaya çalışan, seferber olmuş milletimizin, vatandaşlarımızın, STK’ların önünü kesmeyin! İnadınız batsın!” ifadeleriyle iktidara yüklendi.

Siviller el yordamıyla müdahale ediyor

Uysal, yaptığı ziyaret sonrasında izlenimlerini aktarırken uyarılarda bulundu. “Yaşanan acıyı, yıkımı tarif edecek bir söz yok. Maalesef Hatay’da zarar görmemiş tek bir bina, yapı kalmamış” diyen Uysal “Dün deprem bölgesinde, Hatay’daydık. Hatay’da caddelerde siviller, yardımlar rahatlıkla ulaşabilsin, ambulanslar yaralılara yetişebilsin diye trafiği yönlendiriyor, düzenliyor. Birçok noktada el yordamıyla yıkıntılara müdahale ediyor, cenazesinin başında bekliyor, defnediyor” ifadelerini kullandı.

Hiç mahçup olmuyorlar!

Uysal, “Erdoğan başta şu Akpli bakan ve yöneticilerin yüzlerinde 1 gram bile mahcubiyet hissi yok; hala kader diyerek, dezenformasyon diyerek, siyasete alet ediyorlar diyerek kendileri dışında acılar içinde feryat edenlerden başlayarak muhalefeti, herkesi suçlamanın peşindeler!” dedi.

Recep Gören - ANKARA

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Depremden çok daha büyük olan plansızlıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir video yayımladı.

Kılıçdaroğlu videoda, Düzce depremine ilişkin AFAD raporundan bölümler okudu. Kılıçdaroğlu, “Sevgili halkım AFAD kendi röntgenini çekmiş. AFAD’ın onurlu bürokratları tümüyle bunları yazmışlar. Ama dinleyen kim? Şimdi ben nasıl susayım? Söyleyin bana Allah aşkına, ben bunlara karşı nasıl susayım.? Siyaset üstü mü diyeyim? Bunları görmeyeyim mi? Kader planı mı diyeyim? Sevgili halkım, deprem çok büyüktü. Depremden çok daha büyük olan koordinasyonsuzluktu, plansızlıktı, liyakatsizlikti. Ve bile bile göz göre göre bu riskleri aldılar. Oluşan can kaybımızın ulaşacağı nokta, depremin büyüklüğünden değil, müdahaledeki etkisizliktendir, yetersizliktendir. Erdoğan, seninle sonuna kadar mücadele edeceğiz, bizim de kader planımızda bu varmış” dedi.

Bu karmaşanın sebebi, tek adam rejimi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Maraş’taki deprem sonrası spor salonuna sığınan depremzedeleri ziyaret etti.

Depremlerin ardından etkilenen illere yardımların geç ulaşması hakkında konuşan Akşener, “Bu karmaşanın sebebi, tek adam rejimi” dedi. Bölgeye giden destekler ve iktidarın kamuoyuna karşı kullandığı dil konusunda “kutuplaştırıcı” tavır takındığını söyleyen Akşener, “Devlet olmak ciddi bir iştir. Devletin birinci önceliği ciddiyet; ikincisi kapsayıcılıktır, eşitlikciliktir” ifadelerini kullandı. Akşener, “Şimdiye kadar neden gitmedim? (Deprem çalışmasına) engel olmamamız lazım, gürültü çıkarmamak lazım. Devlet konuşsun diye bekledim. Artık konuşma zamanı. Şimdi enkaz altından devleti çıkarıyor millet” dedi.

Sustuk ama halen işinizi yapmıyorsunuz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da “Acılıyız, hüzünlüyüz ve artık aynı zamanda kızgınız da! İlk saatlerden beri biz, siz işinizi yapın diye sustuk; siz ise ne susuyor ne de işinizi gereği gibi yapıyorsunuz! Unutmayalım ki; hâlâ enkaz altında olan on binlerce insanımız var. Hâlâ en temel ihtiyaç maddelerine ulaşımda dahi büyük aksaklıklar var. Hâlâ atılması gereken en basit adımların atılmasında dahi büyük gecikmeler yaşanıyor maalesef!” tepkisini paylaştı.

Tablo çok vahim

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gaziantep Nurdağı’nda, “Tablo gerçekten çok çok hazin. Bu işin toparlanması uzun sürecek, öyle görünüyor. Türkiye’nin bu travmayı atlatması, Türkiye’nin bu enkazı kaldırması, Türkiye’nin bütün bu insanların gönüllerinde açılan yaraları tamir etmesi çok uzun sürecek. Buradan önce İslahiye’de idik. Orada da durum aynı. Binaların büyük bölümü yıkılmış, toplamına baktığımızda yüzde 90’ı, 95’i artık kullanılamayacak durumda. Ne olup ne bittiğine ilişkin elde maalesef bilgi de yok. Ulaşılamayan köyler var. Özellikle dağ köylerinde, kar kışın altında bu köyler. Ülkemiz çok büyük bir sınav veriyor, millet olarak çok büyük bir sınav veriyoruz. Omuz omuza verince, kol kola verince bu sorunları da aşacağız" dedi.