​Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu gerçeği yıllardır dile getiriliyor. Bugüne kadar onlarca yıkıcı deprem yaşandı zaten. Her seferinde binaların sağlam yapılması gerektiği ifade edildi.

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Bunun en bariz örneği ise Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası’na ait yapı. Bu yapının etrafındaki binalar yıkıldı ama odanın binasına hiçbir şey olmadı.

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, binalarının neden yıkılmadığını Independent Türkçe’ye anlattı.

Etrafta enkaz olduğu için kendilerine ait İnşaat Mühendisleri Odasına ait binaya giremediğini ama dışardan gözlemledikleri kadar herhangi bir hasarın tespit edilemediğini kaydeden Dalkıran, şunları söyledi:

“İnanan insanlar olarak önce tedbirimizi almak zorundayız. Biz bunu bilim dışına çıkardığımız anda otomatikman inancımıza da ters düşmüş oluyoruz. Bir kere işin doğrusu varken yanlış yaptığınızda bunu hiçbir yere faturalandıramazsınız. Doğru şartlara uymak zorundayız. Deprem öldürmez, depreme karşı dayanıksız ve çürük binalar öldürür. Ne yazık ki son yıllarda kullandığımız çok önemli sözlerden biridir.”

Haber Merkezi