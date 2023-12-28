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İnatlaşma ile adalet olmaz

28 Aralık 2023, Perşembe 18:00
İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında verdiği ikinci ihlal kararını, ilk ihlal kararında olduğu gibi Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderdi. Karara sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, şu açıklamayı yaptı:

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Susmayın, adalete sahip çıkın

 

“Can Atalay’ın dosyasının Anayasa Mahkemesi’nin ikinci hak ihlali kararından sonra yeniden Yargıtay’a sevk edilmesi yüksek yargı kurumları arasındaki devlet krizinin yeniden tırmandırılması demektir. Anayasa ve kanunlar Anayasa Mahkemesi kararını yerine getirme yükümlülüğü altında olan kamu makamlarına ve somut olayda İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesine dosyayı farklı bir yargı merciine gönderme yetkisi vermediği gibi herhangi bir yargısal makama Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığını tartışma yetkisi de vermemektedir. Adalet inatlaşma üzerine değil insan haklarına dayalı objektif hukuk kuralları üzerine inşa edilir. Bireysel başvuru hakkı başta olmak üzere insan haklarını teminat altına alan hukuk süreçlerinin korunması en öncelikli hedef olmalıdır. İnsan hakları ile ilgili uzun onyıllar süren mücadelelerle elde ettiğimiz kazanımlarımızın kaybedilmesi riski karşısında bütün siyasileri ve aydınları ortak tavır sergilemeye davet ediyorum.”

Ankara - Anka

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Bu karar yok hükmünde

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulu’nun Gezi Davası’ndan cezaevinde bulunan Hatay milletvekili Can Atalay hakkında verdiği tahliye kararını uygulamayarak dosyayı Yargıtay 3. Ceza Dairesi’ne gönderme kararı verdi.

Çağlayan Adalet Sarayı önünde bulunan yaklaşık 1000 kişiye açıklamalarda bulunan Can Atalay’ın avukatlarından Deniz Özen, mahkemenin dosyayı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na göndermesinin suç olduğunu söyledi. Voa Türkçe’nin haberine göre Özen, “Kabul etmiyoruz, bu karar yok hükmündedir. Çünkü Anayasa Mahkemesi’nin verdiği ikinci ihlal kararında açık açık muhatabın 13. Ağır Ceza Mahkemesi olduğu tespit edilmiş durumda. Yine aynı kararda hukuka aykırı, keyfi davranışların anayasal düzeni askıya almak olduğu tespit edilmiş durumda. Daha önce 13. Ağır Ceza suç işliyor demiştik, Başkan ve üyeler aynı suçu işlemeye devam ediyorlar. Yargıtay’ın bu konu ile ilgili karar verme yetkisi yoktur. Bu karara itiraz edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi

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Herkes için hukuk

Hukukçu Figen Çalıkuşu, yaptığı açıklamada: Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın Anayasa Mahkemesi’nin ihlal kararına rağmen tahliye edilmemesini, Ankaragücü’nün hakem Halil Umut Meler’e yumruk atan eski başkanı Faruk Koca hakkında verilen tahliye kararını ve motokurye Yunus Emre Göçer’in Somali Cumhurbaşkanı’nın oğlunun karıştığı trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından yaşananları değerlendirdi. “Hukuk, herkes için hukuk” diyen Çalıkuşu, “Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi ikinci kez hak ihlali kararı verdi. Gerekçeli karar da yayınlandı ama biz hâlâ Can Atalay’ın tahliye edildiğine dair haber alamadık” ifadelerini kullandı. Çalıkuşu, bir futbol müsabakası sırasında sahaya inerek hakem Halil Umut Meler’e yumruk atıp burnunu sıktıktan sonra hakkında üç ayrı suçtan dava açılıp tutuklanan eski Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakkında verilen tahliye kararı için, “Demek ki bizim çok özgürlükçü mahkemelerimiz var. Yufka yürekli onlar. Ama bazıları için, herkes için değil” diye konuştu.

Ankara - Anka

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