İndirim beklerken bindirim devam ediyor

Her kesimin dört gözle marketlerde indirim görmeyi beklerken zamlarla karşılaşıldığını belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Dövizin düşüşe geçtiği andan itibaren fiyatlara da indirim olarak yansıması yönündeki çağrılarımız dikkate alınmadığı gibi, vatandaşın da tek beklentisi marketlerdeki indirimken, sudan peçeteye yine birçok ürün grubunda indirim değil bindirim yapmaya devam ediyor” dedi.

Kimsenin vatandaş ve ekonomi üzerinden fırsatçılık yapmasına müsaade edilmemeli gerektiğini dile getiren Palandöken, “Denetimler yapılıyor, fakat fahiş fiyata 4 katına çıkan cezalar da artık caydırıcılığını yitirdi çünkü o cezaları bile birkaç günlük ciro ile ödeyebiliyorlar. Enflasyonu arttırıp, piyasalardaki güveni azaltan bu fırsatçılar için gerekli önlemler zaman kaybedilmeden alınmalı” diye konuştu. Ankara - Ahmet Terzi

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