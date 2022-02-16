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16 ŞUBAT 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 52

İndirim lâfta kaldı - Bu kafayla ucuzluk hayal...

16 Şubat 2022, Çarşamba
Temel gıdada vergi indirimine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının ardından katma değer vergisi (KDV) yüzde 8’den yüzde 1’e indirildi. İndirimler için zincir marketler fiyatları revize ederken, KDV indirimi semt pazarlarına yansımadı.

Birçok üründe yapılan güncelleme sonrası marketlere ve semt pazarlarına alış veriş yapmaya giden vatandaşlar, fiyatlarda tatmin edici bir indirim olmamasına tepki gösterirken, üreticiler ise, artan mazot ve gübre fiyatlarına dikkat çekerek KDV indiriminin semt pazarlarına uğramayacağını söyledi.

Kolisi 40 TL olan yumurta alacağını, ancak sadece 3,5 TL indirim olduğunu belirten vatandaş Ertan Bağ, “Bir kolide bir tane gezen tavuğun yumurtasını indirmişler, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Rica ediyorum, kendi istediği bir markete birlikte gidelim. Ben maaşımı vereceğim kendisine bizim için alışveriş yapsınlar. Ne alabileceğiz ben de merak ediyorum” dedi.

Ankara - Anka

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KDV arttıkça devlet kazanıyor

Zincirleme zamları ve hayat pahalılığını körükleyen akaryakıt zamları halkın belini bükerken her zamda devletin vergi gelirleri daha da artıyor. İki kattan fazla artan benzin, motorin ve LPG’den devletin tahsil ettiği KDV kısa sürede yüzde 139’a varan oranlarda arttı. Halk yıllarca yüksek ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) altında eziliyordu. Şimdi KDV yükü ÖTV’yi bile geçti.

Akaryakıttaki KDV oranı düşürülmezse halk arabasını garajdan çıkaramayacak, şoför esnafı zararına çalışacak, çiftçi tarlasını süremeyecek. Sözcü’den Erdoğan Süzer’in haberine göre, Gıdada yapılan KDV indiriminin etkili olabilmesi, zam sağanağının yavaşlaması için akaryakıtta da KDV indirimi artık kaçınılmaz hale geldi.

Haber Merkezi

 

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