İnfaz için AYM’ye çifte başvuru

CHP infaz kanununu hem şekil hem de esas yönünden iptal isteğiyle Anayasa Mahkemesi’ne taşıyacak.

CHP, “eşitlik ilkesine aykırı” olarak nitelendirdiği infaz kanununun iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmaya hazırlanıyor. İlk başvuru kanunun şekil yönünden iptali için yapılacak. 60 gün süre olmasına karşın esas yönünden iptal başvurusunun da 15-20 gün içinde yapılması bekleniyor. Bazı suçlarda infaz süresini yarıya indiren, geçici olarak denetimli serbestlik süresini 1 yıldan 3 yıla çıkaran ve açık cezaevlerindeki yaklaşık 45 bin kişiye mayıs ayı sonuna kadar izin veren yasa AKP ve MHP’nin oylarıyla kabul edildi. 15 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yasa kapsamında 45 bini açık cezaevlerinde Covid19 izni verilenler olmak üzere yaklaşık 90 bin kişi cezaevinden çıktı.

“Örtülü bir özel af düzenlemesi”

Gazete Duvar’ın haberine göre, kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 10 gün içinde Anayasa Mahkemesi’ne şekil yönünden iptal başvurusu yapmak mümkün. 15 Nisan’da yürürlüğe giren kanun için 25 Nisan’a kadar süre bulunuyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile CHP’li hukukçu milletvekilleri Anayasa Mahkemesine başvuru için çalışma başlattı. Bu hafta bitmeden şekil yönünden iptal başvurunun yapılması bekleniyor. Meclis Adalet Komisyonu CHP Grubu Sözcüsü Zeynel Emre, partinin hukukçu milletvekillerinin yürüttüğü çalışmanın sona geldiğini söyledi. Çıkan kanunu “örtülü bir özel af düzenlemesi” olarak değerlendirdiklerini belirten Emre, bu nedenle yasanın Anayasanın 87. maddesi doğrultusunda TBMM üye tamsayısının en az 3/5’ine ulaşan bir çoğunlukla kabul edilmesi gerekirken kanun değişikliği gibi görüşülüp 279 oyla yasalaştığına dikkat çekti. CHP’ye göre bazı suçlar istisna tutularak infaz indirimi getiren 52. madde bu kapsamda “özel af” anlamına geliyor.

Çıkanlardan cinayet işleyenler oldu

İnfaz paketinin ayrıca esas yönünden iptali için de başvuru hazırlıkları sürüyor. Hukukçu milletvekillerinin hazırladığı dilekçe MYK’da da değerlendirildikten sonra Anayasa Mahkemesi’ne sunulacak. Esas yönünden iptal başvurusu için 60 gün süre bulunuyor, ancak CHP’nin bu süreyi beklemeden şekil yönünden başvuruyu yaptıktan sonra bir hafta 10 gün içinde de esas yönünden iptal başvurusunu yapması bekleniyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, pakette çok açık anayasaya aykırılıklar olduğunu söyleyerek, “CHP ne yaptığını bilerek hareket ediyor. En başta söyledik, kırmızı çizgilerimizi ortaya koyduk. Siyasetçiler, gazeteciler, hukukçular içeride. Düşünce suçluları, gazeteciler serbest kalsınlar. Anayasa Mahkemesi inceleme yaparken bizim Meclis’te söylediklerimizin tutanaklarına da bakacak. Hepsi orada var. Hayatları boyunca kimseyi öldürmemiş, şiddet içeren bir eylem yapmamış bu insanlar. Onlar salınmış olsa bugün çıkıp birilerini mi öldüreceklerdi? Ama bu yaptıkları kanunla çıkanlardan cinayet işleyenler oldu” dedi.