İnfaz kanunu hayal kırıklığı

AB TEMSİLCİLERİ: TÜRKİYE'DE İKTİDAR PARTİLERİ, İNFAZ YASASIYLA GAZETECİLERİ, İNSAN HAKLARI SAVUNUCULARINI VE SİYASÎ RAKİP KABUL ETTİKLERİNİ ÖLÜMCÜL KORONAVİRÜS RİSKİNE MARUZ BIRAKTI.

AB: ÂDİL VE AYRIMCILIK YAPMAYAN BİR YASA BEKLİYORDUK

Yasanın kapsamı yetersiz

Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Lagodinsky, Mecliste kabul edilip Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının kapsamını yeterli bulmadı.

Tutuklu yargılananlar

Amor ve Lagodinsky, siyasî aktiviteleri için tutuklananların ve tutuklu yargılananların bırakılmamasını “büyük bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi: “TBMM'nin adil ve ayrımcılık yapmayan bir yasa kabul edeceğini umuyorduk.”

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İnfaz yasası hayal kırıklığı

AP Türkiye raportörü Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Lagodinsky, çıkan yeni infaz yasasında, siyasÎ aktiviteleri için tutuklananların ve tutuklu yargılananların serbest bırakılmamasını ‘büyük bir hayal kırıklığı’ olarak nitelendirdi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye raportörü Nacho Sanchez Amor ve AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu (KPK) Eş Başkanı Sergey Lagodinsky, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildikten sonra Resmî Gazete’de yer alarak yürürlüğe giren yeni infaz yasasının kapsamını yeterli bulmadı. Amor ve Lagodinsky, siyasi aktiviteleri için tutuklananların ve tutuklu yargılananların serbest bırakılmamasını “büyük bir hayal kırıklığı” olarak nitelendirdi.

Muhalifleri Covid-19 riskine maruz bıraktılar

Açıklamada, “TBMM’nin adil, sorumluluk sahibi ve ayrımcılık yapmayan bir yasa kabul edeceğini umuyorduk” denildi. AB temsilcileri, “Türkiye’de iktidar partileri, gazetecileri, insan hakları savunucularını ve siyasi rakip kabul ettiklerini ölümcül Covid-19 riskine maruz bıraktı” değerlendirmesinde bulundu. Amor ve Lagodinsky, kalabalık hapishanelerdeki salgın tehlikesine dikkat çekerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden (AİHM) Türkiye ile ilgili dâvâları hızlandırması talebinde bulundu. Öte yandan ikili, AB üye ülkelerinin hükûmet mensuplarına Türk mevkidaşlarını “aramaları” için çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada Türkiye’nin İspanya ve İtalya gibi ülkelere kriz sırasında yaptığı yardımlar sebebiyle “minnetar olunduğu” belirtildi.

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Umarız AYM düzeltir

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis’in Koronavirüs salgını sebebiyle 45 gün kapalı tutulacak olmasını eleştirerek “Millî Mücadele’de bile açık olan Meclis niye kapatılıyor; bunu doğru bulmuyoruz. İktidar yaptıklarıyla kendi iktidarının sonunu getiriyor” dedi.

T24’te Murat Sabuncu’nun sorularını cevaplayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Meclis’in böyle bir dönemde kapalı tutulmak istenmesini anlamadıklarını, AK Parti ve ortağı MHP’nin ‘torba yasaları getirdik, artık parlamentoya ihtiyaç yok’ diye düşünmüş olabileceklerini söyledi. Meclis’in kapatılmasının ‘tek adam rejiminin’ bir sonucu olduğu ifade eden Kılıçdaroğlu, Erdoğan her şeyi halleder anlayışının yanlış olduğunu kaydetti. Meclis’ten geçen ve yasalaşan infaz indirimi düzenlemesinin adalet duygusunu zedelediğine vurgu yapan CHP lideri “Eline bıçak alan çıkıyor, elinde kalem olan ise hapiste olacak. Bunu hiçbir ahlâk ve vicdan kabul etmez” dedi. Düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu “Umarım AYM geçmişte adaleti sağlamaya yönelik kararlarını dikkate alır” diye konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ayrıca, İstanbul’da yapılacak sahra hastaneleri sürecinde bile rant düşünüldüğünü belirtti.