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18 EYLÜL 2022 PAZAR - YIL: 53

İnfaz koruma memurlarının servisine saldıran teröristler yakalandı

17 Eylül 2022, Cumartesi 17:00
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, nisanda Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan servis aracına terör saldırısı düzenlediği iddia edilen MLKP üyesi zanlılarının yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, servis aracına yönelik yapılan saldırının ardından faillerin yakalanması için çalışma başlatıldığını söyledi.

Zanlıların yakalanması için özel bir ekip kurulduğunu aktaran Soylu, saldırıyı MLKP terör örgütü üyelerinin gerçekleştirdiğini belirtti.

Soylu, terör örgütü üyesi Seda Baykal ve Dilek Aksu'yla kuryelik yapan Mehmet Mustafa Uskar'ın yakalanıp derdest edildiğini bildirdi.

Saldırıda şehit olan infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in kanının yerde kalmaması için çalışma yaptıklarını anlatan Soylu şunları kaydetti:

"Bunu yapan MLKP terör örgütüydü. Bu MLKP terör örgütü zor bir örgüttür. Tam bir yıl boyunca bir evde iki kardeş gibi kendilerini tesettürlü, sabahtan akşama kadar Kur'an-ı Kerim'le uğraşan insanlar olarak etrafına tanıtan ve bu hain terör eylemini gerçekleştirmek için bizim 'hücre' dediğimiz bir yapılanma içerisinde bulunan iki kadın bu eylemi gerçekleştirdiler.

Ben o tarihten itibaren bu işle ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüzde ve Bakanlığımızda özel bir ekip kurulmasını, bu çocuğumuzun kanının yerde kalmaması ve terör örgütüne haddinin bildirilmesinin lazım geldiğini düşünerek neredeyse her gün hem Emniyet Genel Müdürü'müz hem İstihbarat Başkanı'mıza 'Bu işi bulmamız lazım.' diyerek ortaya hakikaten önemli bir çalışma. Samanlıkta iğne arar gibi bir çalışma."

"On binlerce saat kamera görüntüleri izlendi"

Bakan Soylu, olayla ilgili on binlerce saat kamera görüntüsü izlediklerini anlatarak şunları kaydetti:

"Allah çalışanın yardımcısı olur. Bundan kısa bir süre önce bizim kanallarımızın içerisine düştüler. O günden beri de takip ediyoruz. Bu çocuğumuzu şehit eden, bu evladımızı bu kahramanımızı şehit eden çoluk çocuğuna nafakasını getirmek için sabahın erken saatinde işine gitmek için arkadaşlarıyla beraber servis içerisinde bulunan, bu MLKP terör örgütü üyesinin ki bütün yakalama görüntüleri de var. Basına vereceğiz.

Onlara öyle muamele gerekiyor çünkü. Onlara bir insan muamelesi gerekmez. Arkadaşlarımızın istihbaratta ortaya koymuş olduğu bütün başarıyla beraber, bir; eylemi gerçekleştiren Seda Baykal, MLKP terör örgütü üyesi. İki; Dilek Aksu eylemi gerçekleştiren, üç; bunlara da kuryelik yapan yine Mehmet Mustafa Uskar, Emniyet İstihbaratımız tarafından yakalanmış ve derdest edilmişlerdir." 

İçişleri Bakanlığından açıklama

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 20 Nisan'da cezaevi aracına bombalı saldırı gerçekleştiren 2'si kadın 3 teröristin İstanbul, İzmir, Bursa ve Balıkesir'de sürdürülen çalışmalar sonucu bugün akşam saatlerinde Dikili'de yakalandıkları bildirildi.

Cezaevi aracına yönelik saldırıda Ceza Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olmuştu.

Öte yandan, operasyonun MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığının ortak operasyonu sonucu gerçekleştirildiği ve yakalanan kadın teröristlerin isimlerinin ise Dilek Aksu ve Seda Baykal olduğu öğrenildi.

Hücre evine operasyon

İçişleri Bakanlığınca İzmir'deki operasyonla bağlantılı olarak Balıkesir'de bir hücre evine operasyon düzenlendiği belirtildi.

Evde yapılan aramalarda el yapımı patlayıcı malzemeler bulundu. Servis aracına yönelik bombalı eylemde kullanılan patlayıcıların bu hücre evinde hazırlandığı üzerinde durulduğu ifade edildi.

AA

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