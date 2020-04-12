"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

İngiltere'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

12 Nisan 2020, Pazar 10:00
İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gönderilen tıbbi yardım için Türkiye'ye teşekkür etti.

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton, Twitter hesabından gönderilen yardımların fotoğrafını paylaşarak, "Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 250 bin kişisel koruyucu ekipman için teşekkürlerimi ifade etmek isterim." diye yazdı. 

Yardımların 14 ton olduğunu vurgulayan Morton, "Bu cömert hediye, İngiltere ile Türkiye arasındaki dostluğun gücünü gösteriyor." ifadesini kullandı.

Osmanlı'nın kıtlık zamanı İrlandalılara yardımını akla getirdi

Türkiye'nin İngiltere'ye yardım göndermesi yazılı ve görsel basında da haber olurken, İngilizler sosyal medya hesaplarından Türkiye'ye teşekkür etti.

Sean McGrinder adlı bir Twitter kullanıcısı 1845 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık felaketi zamanında Osmanlı'nın İrlandalılara yardım ettiğini hatırlatarak, "Aynı şeyi kıtlık zamanı İrlandalılar için de yapmışlardı. Bravo Türkiye." diye yazdı.

Koruyucu ekipman sıkıntısı ve ölümler özür diletti

Kişisel koruyucu ekipman sıkıntısı yaşadıklarını söyleyen sağlık çalışanları, hükümeti eleştiriyor. Ülkede 19 sağlık çalışanı Kovid-19 nedeniyle ölürken, İçişleri Bakanı Priti Patel, "İnsanlar başarısızlıklar olduğunu düşünüyorsa özür dilerim." dedi.

"Değerli kaynak"

Sağlık Bakanı Matt Hancock, cuma günü düzenlediği basın toplantısında koruyucu ekipmanlara duyulan ihtiyaca da dikkati çekerek, bu ekipmanların "değerli kaynak" olarak görülmesi ve sadece klinik ihtiyaç olduğunda kullanılması gerektiğini vurgulamıştı.

Yardımlar

Türkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere'ye dün tıbbi yardım malzemesi göndermişti.

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan yardım malzemeleri maske, N95 maske ve tulumdan oluşurken, paketlerin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana'nın, "Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var." sözlerine yer verilmişti.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova'ya da tıbbi yardımda bulunmuştu. 

AA

Okunma Sayısı: 35
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Bu son derece önemli'

    Meclis'te gündem infaz düzenlemesi: Teklifinin birinci bölümü kabul edildi

    Filistin'e ve İsrail'e tıbbi malzeme göndereceğiz

    İngiltere'den Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü

    Kriz yönetimi böyle mi olur?

    Karadeniz açıklarında deprem

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor

    'Erdoğan ve Erbakan bu paketin dışında'

    BM özel temsilcileri küresel ateşkes çağrısına destek verdi

    BM'den dini liderlere çağrı: Salgınla mücadeleye katılın

    Beyoğlu'nda polise silahlı saldırı

    Macron: Avrupa sınırları eylüle kadar kapalı kalabilir

    Fransa'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 13 bin 832'ye yükseldi

    İBB, sağlık çalışanları için 150 otobüs tahsis etti

    New York'ta okullar eylüle kadar kapalı kalacak

    Koronaya rağmen işgale devam

    Son 24 saatte 95 vatandaşımız daha vefat etti

    ABD koronavirüs salgınında 'dünyada en fazla kişinin öldüğü' ülke oldu

    İstanbul Valiliği yeni tedbir ve kararları açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Küresel fitneye küresel musibet
    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    Nurlu korona Nurcu korona!
    Faruk ÇAKIR

    Kriz doğuran kriz
    Genel

    Kriz yönetimi böyle mi olur?
    Genel

    Korona hak ihlâllerine bahane ediliyor
    Cevat ÇAKIR

    Risale-i Nur yalvarmaz
    Risale-i Nur'dan

    Hastalık, duânın kabulüne en mühim vesiledir
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet KARA

    Biz bize ne zaman yeteriz?
    Ahmet BATTAL

    Toplumsal ve siyasal muhalefet farkı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.