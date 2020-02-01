"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 ŞUBAT 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

İngiltere'nin AB'den ayrılması hakkında Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı

01 Şubat 2020, Cumartesi 13:14
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan genelgede, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılmasını düzenleyen Çekilme Anlaşması uyarınca, taraflar arasında aksine bir düzenleme yapılmaması halinde 31 Aralık 2020'ye kadar sürecek bir geçiş dönemi öngörüldüğü belirtildi.

Geçiş döneminin temel amacının, Birleşik Krallık'ın AB üyeliğinin sona ermesiyle Birleşik Krallık ile AB arasındaki ilişkilerin üyelik dışı yeni bir hukuki temele oturtulmasına kadar geçecek sürede hukuki devamlılığı temin etmek olduğu belirtilen genelgede, Çekilme Anlaşması'nın ilgili hükümlerine göre Birleşik Krallık'ın geçiş dönemi süresinde AB üyesi olmamakla birlikte AB hukukuna tabi olmayı sürdüreceği bildirildi.

Bu kapsamda, Birleşik Krallık'ın AB müktesebatı ve AB'nin üçüncü ülkelerle akdettiği anlaşmalar dahil AB mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklere bağlı kalmaya devam edeceği belirtilen genelde, şunlar kaydedildi:

"Bu itibarla çekilme anlaşmasında öngörülen geçiş döneminde, ülkemizle ve AB arasında yürürlükte bulunan ikili ve çok taraflı anlaşmalardan kaynaklanan her türlü iş ve işlemler ile ilişkilerin yürütülmesinde Birleşik Krallık bakımından çekilme anlaşmasının yürürlüğe girmesinden önceki hukuki durum korunacak ve Birleşik Krallık, AB üyesi olarak muamele görmeye devam edecektir. Kurumlarımızın mezkur geçiş dönemi sürecince AB ve Birleşik Krallık ile ilgili iş ve işlemler ile ilişkilerinde yukarıda kayıtlı hususları dikkati almaları, kendi görev ve yetki alanlarına giren konularda gerektiği takdirde kamuoyunu doğru şekilde bilgilendirmeleri ve yönlendirmeleri önem arz etmektedir."

AA

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki 8 okul hakkında yıkım kararı

    Sağlık Bakanı Koca'dan koronavirüs açıklaması

    Durdurulamıyor: Yeni tip koronavirüs 25'ten fazla ülke ve bölgeye sıçradı!

    Araç muayene randevusu için ücret isteyenlere dikkat!

    Trabzonspor ve Fenerbahçe 125. kez karşı karşıya geliyor

    Çin'deki Türk vatandaşlarını getiriyor

    Gazze ve Batı Şeria'daki protestolara İsrail'den sert müdahale

    Yeni tip koronavirüs vakası İsveç'te de gözlemlendi

    BM’den de ifade hürriyeti elestirisi

    İngiltere'nin Avrupa Birliği üyeliği sona erdi

    İnsan duâ ile kıymet kazanır

    Malatya'da depreme ilişkin son durum?

    İslâmiyeti anlatmak için İngiltere’den Mekke’ye yürüyor

    Gençlerimiz uyuşturucudan ölüyor

    Virüsün ekonomik bedeli de ağır olacak

    TİGEM’de dikkat çeken hayvan ölümleri

    Esnaf kepenk kapatıyor

    Doğalgaza niye zam yapılmış?

    Karaduman, Erdoğan’ın deprem sözlerini hatırlattı

    En Çok Okunanlar

    Bilal Said PARLAKOĞLU

    Gençler yine işsiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Mazlumların avukatı Bekir Berk
    Risale-i Nur'dan

    Umûmî musîbetler, ekseriyetin tevbesi ile def olur
    Cevher İLHAN

    “Deprem araştırmasına ‘ret’, yeni saraya ‘evet”
    Ahmet BATTAL

    Ebeleri sobeleyenler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    BM’den de ifade hürriyeti elestirisi
    Rüstem GARZANLI

    Ne kar, ne de soğuk, engel tanımaz seferdeyiz
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Sebahattin YAŞAR

    Rububiyet-i İlâhiyenin icraatı; sıkıntı ve musîbetler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.