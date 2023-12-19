İnkârcılığın bu kadarına da pes

Niğde Milletvekili, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon Üyesi Ömer Fethi Gürer, AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta’nın TBMM genel Kurulu’nda bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada, “AK Parti’den önce Türkiye’de traktör yoktu” şeklindeki sözleri eleştirdi.

Gürer, 2000 yılında ülkemizdeki traktör sayısı 941.843 adetti. Bir değil on değil bir milyon traktörü görmemekte anlaşılır gibi değil. İnkarcılığın bu kadarına da pes” diye konuştu. Gürer, AKP ile AKP’den önce bir şey yoktu masalının iş yaptığı sanısı bundan sonrada benzer açıklamaların olması olası kılıyor” dedi. Ankara - Mehmet Kara

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