‘İnşaata başlamayın’ uyarılarına rağmen ihaleler hazır

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sabah’a yaptığı açıklamalarda depremden etkilenen bölgelerdeki yeni şehir planını anlattı.

Deprem bölgesine ilk etapta 250 bin konut yapılacağını açıklayan Bakan Kurum, arama-kurtarma çalışmalarına geç başlanmasına ve ekiplerin depremden sonra uzun bir süre her bölgeye gitmemesine rağmen hasar tespiti tamamlanan illerde hızlıca adım attıklarını söyledi. Bakan Kurum, aşama aşama yeni konutların yapımına başlayacaklarını, ilk ihalenin ise 22 Şubat yapılıp, mart ayında temellerin atılacağını ve yeni evlerin 3-4 katlı olacağını açıkladı. Kahramanmaraş depremleri sonrası uzman isimler, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Bölgede inşaat çalışmalarına hemen başlayacağız” açıklamalarına yönelik olarak, “Bu sağlıklı bir yöntem değil” demişlerdi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 111

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.