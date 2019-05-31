İnsan hakları alanındaki belge yakında açıklanacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Reformu Stratejisi’ne ilişkin, “Çok gecikmeden bunun kanunları çıkacak, idarenin gerektirdiği tüm tedbirler çok hızlı bir şekilde alınacak” dedi.

Hangi konularda, hangi kurumlarda eksiklik olduğu, hangi adımların atılması gerektiği noktasında İnsan Hakları Eylem Planı ile tüm kurumlara ev ödevi verildiğini anlatan Gül, şunları kaydetti; “Bu, hükümetimizin insan hakları bağlamındaki yol haritası. Yakın zamanda bu çalışmayı da tüm kurumlarımızla yapacağız. İnsan hakları alanındaki tüm akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, sendikalar, tüm ilgili kurumlarla ve yurt dışı uluslararası kuruluşlarla arkadaşlarımız çalışıyor. Bu konuda da Türkiye öz güven içerisinde ve nerede bir ihlâl varsa buna sıfır tolerans gösterecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız.

Düşüncesinden dolayı kimse hapis yatmayacak

“Burada çok gecikmeden ifade, düşünce hürriyeti, hak ve özgürlüklerin genişletilmesi bizim temel yaklaşımımız. İfadesinden, düşüncesinden, eleştirisinden dolayı hiç kimsenin hapis cezası ya da mahkûmiyet almadığı bir sistemi hep beraber inşa edeceğiz. Herkes hürce konuşacak, kimse susmayacak, eleştirisini söyleyebilecek. Bu konuda AK Parti olarak çok önemli adımlar attık ama bazen uygulamada farklılıklar oluyor, bazen mevzuatı güncellemek gerekiyor.” İfade hürriyeti ile ilgili konuların bir kısmının şu an istinafta kesinleştiğine işaret eden Gül, “Üçüncü gözün de görmesi için çok gecikmeden bu konuda yasal düzenlemeyle bu hususların kanun yolu anlamında Yargıtay’a da gelmesi gibi bir takım düzenlemeler söz konusu” diye konuştu.